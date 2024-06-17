17 июня 2024

США и Германия создали новую версию системы HIMARS

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США и Германия создали новую систему HIMARS
США и Германия создали новую систему HIMARS Фото:

Крупные оборонные компании Rheinmetall из Германии и Lockheed Martin из США представили обновленную версию ракетной системы HIMARS. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

«Оборонные концерны Rheinmetall и Lockheed Martin представили на выставке военной техники Eurosatory 2024 в Париже усовершенствованную версию ракетной системы HIMARS», — пишет газета. Согласное ее сообщению, новая система получила название GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System).

По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, система способна поражать цели на расстоянии до 400 километров и вмещает до 12 ракет. Изначально GMARS разрабатывалась для Бундесвера, однако Германия в итоге отдала предпочтение системе израильского производства.

Handelsblatt отмечает, что новая система GMARS может в будущем стать ответом на возрастающий спрос в Европе на ракетные системы подобного класса. Особенно учитывая, что американские HIMARS уже забронированы на несколько лет вперед.

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Крупные оборонные компании Rheinmetall из Германии и Lockheed Martin из США представили обновленную версию ракетной системы HIMARS. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt. «Оборонные концерны Rheinmetall и Lockheed Martin представили на выставке военной техники Eurosatory 2024 в Париже усовершенствованную версию ракетной системы HIMARS», — пишет газета. Согласное ее сообщению, новая система получила название GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System). По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, система способна поражать цели на расстоянии до 400 километров и вмещает до 12 ракет. Изначально GMARS разрабатывалась для Бундесвера, однако Германия в итоге отдала предпочтение системе израильского производства. Handelsblatt отмечает, что новая система GMARS может в будущем стать ответом на возрастающий спрос в Европе на ракетные системы подобного класса. Особенно учитывая, что американские HIMARS уже забронированы на несколько лет вперед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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