Приложение Rutube пропало из AppStore

В GooglePlay приложение все еще можно скачать
Приложение Rutube перестало быть доступно в AppStore. В этом убедился корреспондент URA.RU. При этом в GooglePlay видеохостинг все еще доступен для скачивания.
"С вечера 17 июня приложение Rutube не доступно в AppStore. При этом пользователи устройств с операционной системой Android по-прежнему могут скачать приложение", — отметил корреспондент агентства.
App Store — это магазин приложений, созданный компанией Apple для устройств на базе ее операционных систем. Rutube является частью «Газпром-Медиа Холдинга», одного из крупнейших медиахолдингов России.
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