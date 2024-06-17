17 июня 2024

Приложение Rutube пропало из AppStore

© Служба новостей «URA.RU»
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В GooglePlay приложение все еще можно скачать
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Приложение Rutube перестало быть доступно в AppStore. В этом убедился корреспондент URA.RU. При этом в GooglePlay видеохостинг все еще доступен для скачивания.

"С вечера 17 июня приложение Rutube не доступно в AppStore. При этом пользователи устройств с операционной системой Android по-прежнему могут скачать приложение", — отметил корреспондент агентства.

App Store — это магазин приложений, созданный компанией Apple для устройств на базе ее операционных систем. Rutube является частью «Газпром-Медиа Холдинга», одного из крупнейших медиахолдингов России.

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Приложение Rutube перестало быть доступно в AppStore. В этом убедился корреспондент URA.RU. При этом в GooglePlay видеохостинг все еще доступен для скачивания. "С вечера 17 июня приложение Rutube не доступно в AppStore. При этом пользователи устройств с операционной системой Android по-прежнему могут скачать приложение", — отметил корреспондент агентства. App Store — это магазин приложений, созданный компанией Apple для устройств на базе ее операционных систем. Rutube является частью «Газпром-Медиа Холдинга», одного из крупнейших медиахолдингов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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