Уральские специалисты модернизируют насосные станции в Таджикистане

«Уралгидромаш» поставит новое оборудование для модернизации водонасосной станции Согдийской области Таджикистана. Решение было принято по итогам встречи главы областной администрации Раджаббоя Ахмадзоды с делегацией из России во главе с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым.
«Российские специалисты посетили насосные станции области в мае текущего [2024] года и работают над оснащением насосных станций новым оборудованием», — приводит сообщение ТАСС. «Уралгидромаш» уже начал сотрудничество по восстановлению станций.
Делегация из Свердловской области приехала в Худжанд, чтобы принять участие в 10-й Международной торговой ярмарке «Сугд-2024», стартовавшей 17 июня. На ней представлены инвестиционные проекты и продукция различных сфер промышленности. Помимо демонстрации достижений и инициатив, в планах организаторов также проведение торгово-инвестиционного форума. Мероприятие, ставшее площадкой для обсуждения экономического сотрудничества, завершится 19 июня.
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