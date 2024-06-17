17 июня 2024

Уральские специалисты модернизируют насосные станции в Таджикистане

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты «Уралгидромаша» побывали на объектах еще в мае (архивное фото)
Специалисты «Уралгидромаша» побывали на объектах еще в мае (архивное фото) Фото:

«Уралгидромаш» поставит новое оборудование для модернизации водонасосной станции Согдийской области Таджикистана. Решение было принято по итогам встречи главы областной администрации Раджаббоя Ахмадзоды с делегацией из России во главе с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым.

«Российские специалисты посетили насосные станции области в мае текущего [2024] года и работают над оснащением насосных станций новым оборудованием», — приводит сообщение ТАСС. «Уралгидромаш» уже начал сотрудничество по восстановлению станций.

Делегация из Свердловской области приехала в Худжанд, чтобы принять участие в 10-й Международной торговой ярмарке «Сугд-2024», стартовавшей 17 июня. На ней представлены инвестиционные проекты и продукция различных сфер промышленности. Помимо демонстрации достижений и инициатив, в планах организаторов также проведение торгово-инвестиционного форума. Мероприятие, ставшее площадкой для обсуждения экономического сотрудничества, завершится 19 июня.

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«Уралгидромаш» поставит новое оборудование для модернизации водонасосной станции Согдийской области Таджикистана. Решение было принято по итогам встречи главы областной администрации Раджаббоя Ахмадзоды с делегацией из России во главе с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым. «Российские специалисты посетили насосные станции области в мае текущего [2024] года и работают над оснащением насосных станций новым оборудованием», — приводит сообщение ТАСС. «Уралгидромаш» уже начал сотрудничество по восстановлению станций. Делегация из Свердловской области приехала в Худжанд, чтобы принять участие в 10-й Международной торговой ярмарке «Сугд-2024», стартовавшей 17 июня. На ней представлены инвестиционные проекты и продукция различных сфер промышленности. Помимо демонстрации достижений и инициатив, в планах организаторов также проведение торгово-инвестиционного форума. Мероприятие, ставшее площадкой для обсуждения экономического сотрудничества, завершится 19 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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