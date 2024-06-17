17 июня 2024

Цивилева рассказала, чем займется в должности заместителя министра обороны

Цивилева будет курировать работу МО и фонда «Защитники Отечества»
© Служба новостей «URA.RU»
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Цивилева была назначена замминистра обороны
Цивилева была назначена замминистра обороны Фото:
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Перестановки в Минобороны

Назначенная на должность заместителя министра обороны РФ Анна Цивилева объявила о своих планах по улучшению взаимодействия ведомства с фондом «Защитники Отечества». Она выразила уверенность в том, что процесс станет более быстрым и эффективным.

«В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом „Защитники Отечества“, — написала Цивилёва в своём telegram-канале. Она отметила, что за год работы фонда ее команде удалось выстроить взаимодействие со многими ведомствами.

Теперь Цивилева ожидает более быстрой и продуктивной работы. Она будет отвечать за ключевые аспекты социальной поддержки военнослужащих, включая жилищное обеспечение.

Назначение Цивилевой произошло после того, как президент России Владимир Путин внес изменения в состав руководства Министерства обороны, назначив Леонида Горнина первым заместителем министра, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву его заместителями. Каждый из них получил определённый круг обязанностей, направленных на оптимизацию работы министерства.

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Назначенная на должность заместителя министра обороны РФ Анна Цивилева объявила о своих планах по улучшению взаимодействия ведомства с фондом «Защитники Отечества». Она выразила уверенность в том, что процесс станет более быстрым и эффективным. «В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом „Защитники Отечества“, — написала Цивилёва в своём telegram-канале. Она отметила, что за год работы фонда ее команде удалось выстроить взаимодействие со многими ведомствами. Теперь Цивилева ожидает более быстрой и продуктивной работы. Она будет отвечать за ключевые аспекты социальной поддержки военнослужащих, включая жилищное обеспечение. Назначение Цивилевой произошло после того, как президент России Владимир Путин внес изменения в состав руководства Министерства обороны, назначив Леонида Горнина первым заместителем министра, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву его заместителями. Каждый из них получил определённый круг обязанностей, направленных на оптимизацию работы министерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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