Назначенная на должность заместителя министра обороны РФ Анна Цивилева объявила о своих планах по улучшению взаимодействия ведомства с фондом «Защитники Отечества». Она выразила уверенность в том, что процесс станет более быстрым и эффективным.
«В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом „Защитники Отечества“, — написала Цивилёва в своём telegram-канале. Она отметила, что за год работы фонда ее команде удалось выстроить взаимодействие со многими ведомствами.
Теперь Цивилева ожидает более быстрой и продуктивной работы. Она будет отвечать за ключевые аспекты социальной поддержки военнослужащих, включая жилищное обеспечение.
Назначение Цивилевой произошло после того, как президент России Владимир Путин внес изменения в состав руководства Министерства обороны, назначив Леонида Горнина первым заместителем министра, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву его заместителями. Каждый из них получил определённый круг обязанностей, направленных на оптимизацию работы министерства.
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