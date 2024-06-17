17 июня 2024

В Екатеринбурге на Уралмаше пропал свет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители сообщают, что света нет как минимум на двух улицах
Местные жители сообщают, что света нет как минимум на двух улицах Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш пропало электричество. Света нет в домах на улицах Восстания и Ломоносова, сообщили очевидцы.

«На Уралмаше пропало электричество. Свет выключили на Восстания, 58, 58а, 56 и Ломоносова, 44», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Помимо этого, о пропаже света сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». В комментариях к публикации подписчики уточнили, что света также нет на улице Индустрии.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Россети Урал». Ответ ожидается. 

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В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш пропало электричество. Света нет в домах на улицах Восстания и Ломоносова, сообщили очевидцы. «На Уралмаше пропало электричество. Свет выключили на Восстания, 58, 58а, 56 и Ломоносова, 44», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Помимо этого, о пропаже света сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». В комментариях к публикации подписчики уточнили, что света также нет на улице Индустрии. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Россети Урал». Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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