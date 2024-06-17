Местные жители сообщают, что света нет как минимум на двух улицах
В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш пропало электричество. Света нет в домах на улицах Восстания и Ломоносова, сообщили очевидцы.
«На Уралмаше пропало электричество. Свет выключили на Восстания, 58, 58а, 56 и Ломоносова, 44», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Помимо этого, о пропаже света сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». В комментариях к публикации подписчики уточнили, что света также нет на улице Индустрии.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Россети Урал». Ответ ожидается.
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