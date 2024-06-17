Бабушка 18-летней невесты Лепса назвала условие свадьбы с внучкой

Бабушка 18-летней невесты Лепса: сначала должна быть помолвка

18 июня 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

В 61 год Лепс решил женится (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бабушка 18-летней невесты Лепса Авроры Киб назвала журналистам условие свадьбы с внучкой. Сначала молодые должны объявить о помолвке, а только потом регистрировать свои отношения, заявила 74-летяя Галина Палилова. «Это вы с чего решили, что там свадьба уже?.. Сначала венчание, вернее, сначала еще что-то (помолвка — прим. URA.RU). Я не думаю, что сейчас раз и сразу свадьба», — сказала Галина Палилова в интервью газете «Комсомольская правда». Бабушка девушки заявила, что ничего не знает о свадьбе Авроры и Григория Лепса. Вдаваться в подробности и раскрывать секреты из личной жизни внучки она не стала. Мать предстоящее торжество с избранником дочери, который старшее ее на 43 года, вовсе не комментирует. Певец Григорий Лепс сделал предложение 18-летней Киб, но девушка не спешит с ответом, сообщили друзья Лепса. Жених подарил девушке кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Избранница Лепса уже опубликовала в своих соцсетях фото подаренного кольца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бабушка 18-летней невесты Лепса Авроры Киб назвала журналистам условие свадьбы с внучкой. Сначала молодые должны объявить о помолвке, а только потом регистрировать свои отношения, заявила 74-летяя Галина Палилова. «Это вы с чего решили, что там свадьба уже?.. Сначала венчание, вернее, сначала еще что-то (помолвка — прим. URA.RU). Я не думаю, что сейчас раз и сразу свадьба», — сказала Галина Палилова в интервью газете «Комсомольская правда». Бабушка девушки заявила, что ничего не знает о свадьбе Авроры и Григория Лепса. Вдаваться в подробности и раскрывать секреты из личной жизни внучки она не стала. Мать предстоящее торжество с избранником дочери, который старшее ее на 43 года, вовсе не комментирует. Певец Григорий Лепс сделал предложение 18-летней Киб, но девушка не спешит с ответом, сообщили друзья Лепса. Жених подарил девушке кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Избранница Лепса уже опубликовала в своих соцсетях фото подаренного кольца.