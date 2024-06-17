17 июня 2024

Умер режиссер Валерий Федоренко

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Режиссер скончался на 62-м году жизни
Режиссер скончался на 62-м году жизни Фото:

Большой театр сообщил о скоропостижной кончине режиссера Камерной сцены имени Б.А. Покровского Валерия Федоренко. Трагедия произошла на 62-м году жизни мастера.

«17 июня на 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко, режиссёр Камерной сцены им. Б. А. Покровского. Выражаем соболезнования родным и близким покойного», — сообщается в официальном telegram-канале Большого театра.

Валерий Федоренко начал свою карьеру как солист оперы, затем перешел к режиссуре, став значимой фигурой в театральном искусстве России. С 2011 года он трудился в Большом театре, а с 2016 по 2024 годах занимал пост музыкального руководителя Московского Губернского театра, оставив после себя значительное наследие в мире оперы и музыкального театра.

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Большой театр сообщил о скоропостижной кончине режиссера Камерной сцены имени Б.А. Покровского Валерия Федоренко. Трагедия произошла на 62-м году жизни мастера. «17 июня на 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко, режиссёр Камерной сцены им. Б. А. Покровского. Выражаем соболезнования родным и близким покойного», — сообщается в официальном telegram-канале Большого театра. Валерий Федоренко начал свою карьеру как солист оперы, затем перешел к режиссуре, став значимой фигурой в театральном искусстве России. С 2011 года он трудился в Большом театре, а с 2016 по 2024 годах занимал пост музыкального руководителя Московского Губернского театра, оставив после себя значительное наследие в мире оперы и музыкального театра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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