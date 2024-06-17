Большой театр сообщил о скоропостижной кончине режиссера Камерной сцены имени Б.А. Покровского Валерия Федоренко. Трагедия произошла на 62-м году жизни мастера.
«17 июня на 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко, режиссёр Камерной сцены им. Б. А. Покровского. Выражаем соболезнования родным и близким покойного», — сообщается в официальном telegram-канале Большого театра.
Валерий Федоренко начал свою карьеру как солист оперы, затем перешел к режиссуре, став значимой фигурой в театральном искусстве России. С 2011 года он трудился в Большом театре, а с 2016 по 2024 годах занимал пост музыкального руководителя Московского Губернского театра, оставив после себя значительное наследие в мире оперы и музыкального театра.
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