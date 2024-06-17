17 июня 2024

Звезда «Уральских пельменей» Рожков отдыхает от фанатов в Синайской пустыне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Рожков подчеркнул, что одно из его любимых мест для отдыха — Синайская пустыня
Андрей Рожков подчеркнул, что одно из его любимых мест для отдыха — Синайская пустыня Фото:

Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, что любит отдыхать в местах, где его не могут узнать фанаты. Например, он упомянул про Синайскую пустыню, где всем на него «наплевать». Об этом он рассказал в интервью Алене Болдык.

Отвечая на вопрос журналистки о том, как Рожков относится к местам, где люди не знают о нем ничего, артист отметил, что ему они очень нравятся. «О, я люблю такие места. Именно туда и езжу. Вот Синайская пустыня с ее бедуинами, которым вообще на меня наплевать, это мое любимое. Он какую-то корягу достанет, костер зажжет, достанет воды, муки посыплет в ямку, замешает тесто и сделает лепешку. Вот это супер жизнь», — рассказал Рожков в интервью, опубликованном на youtube-канале «Кто мы?».

По его словам, именно жители этого места кажутся ему крайне свободными — их не сковывают обстоятельства жизни. «Вот моя земля, вот здесь родились мои прадеды, родители, я здесь живу, и дети мои здесь жить будут», — заявил он о жителях Синайской пустыни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, что любит отдыхать в местах, где его не могут узнать фанаты. Например, он упомянул про Синайскую пустыню, где всем на него «наплевать». Об этом он рассказал в интервью Алене Болдык. Отвечая на вопрос журналистки о том, как Рожков относится к местам, где люди не знают о нем ничего, артист отметил, что ему они очень нравятся. «О, я люблю такие места. Именно туда и езжу. Вот Синайская пустыня с ее бедуинами, которым вообще на меня наплевать, это мое любимое. Он какую-то корягу достанет, костер зажжет, достанет воды, муки посыплет в ямку, замешает тесто и сделает лепешку. Вот это супер жизнь», — рассказал Рожков в интервью, опубликованном на youtube-канале «Кто мы?». По его словам, именно жители этого места кажутся ему крайне свободными — их не сковывают обстоятельства жизни. «Вот моя земля, вот здесь родились мои прадеды, родители, я здесь живу, и дети мои здесь жить будут», — заявил он о жителях Синайской пустыни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...