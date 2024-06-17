Звезда «Уральских пельменей» Рожков отдыхает от фанатов в Синайской пустыне

Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, что любит отдыхать в местах, где его не могут узнать фанаты. Например, он упомянул про Синайскую пустыню, где всем на него «наплевать». Об этом он рассказал в интервью Алене Болдык.
Отвечая на вопрос журналистки о том, как Рожков относится к местам, где люди не знают о нем ничего, артист отметил, что ему они очень нравятся. «О, я люблю такие места. Именно туда и езжу. Вот Синайская пустыня с ее бедуинами, которым вообще на меня наплевать, это мое любимое. Он какую-то корягу достанет, костер зажжет, достанет воды, муки посыплет в ямку, замешает тесто и сделает лепешку. Вот это супер жизнь», — рассказал Рожков в интервью, опубликованном на youtube-канале «Кто мы?».
По его словам, именно жители этого места кажутся ему крайне свободными — их не сковывают обстоятельства жизни. «Вот моя земля, вот здесь родились мои прадеды, родители, я здесь живу, и дети мои здесь жить будут», — заявил он о жителях Синайской пустыни.
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