Лидеры ЕС не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен

Лидеры стран Евросоюза не пришли к единому мнению относительно переназначения Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель по итогам неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.
«Сегодня соглашения нет», — сказал Мишель в эфире трансляции в своем аккаунте в соцсети Х. Он подчеркнул, что лидеры стран-членов ЕС выслушали фон дер Ляйен, которая изложила своё видение будущего Евросоюза. По словам Мишеля, решение по ключевым должностям в структуре ЕС, включая председателя Еврокомиссии, будет принято до конца июня.
Ожидается, что тема назначений на высшие посты в ЕС станет одним из центральных вопросов на предстоящем саммите Евросоюза, который пройдёт 27-28 июня в Брюсселе. 7 марта Урсула фон дер Ляйен была предложена в качестве кандидата на пост главы ЕК на съезде Европейской народной партии. Процедура назначения предусматривает утверждение кандидатуры решением лидеров на саммите и последующее голосование в Европарламенте.
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