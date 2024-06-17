17 июня 2024

Лидеры ЕС не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидатура фон дер Ляйен еще не утверждена
Кандидатура фон дер Ляйен еще не утверждена Фото:

Лидеры стран Евросоюза не пришли к единому мнению относительно переназначения Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель по итогам неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

«Сегодня соглашения нет», — сказал Мишель в эфире трансляции в своем аккаунте в соцсети Х. Он подчеркнул, что лидеры стран-членов ЕС выслушали фон дер Ляйен, которая изложила своё видение будущего Евросоюза. По словам Мишеля, решение по ключевым должностям в структуре ЕС, включая председателя Еврокомиссии, будет принято до конца июня.

Ожидается, что тема назначений на высшие посты в ЕС станет одним из центральных вопросов на предстоящем саммите Евросоюза, который пройдёт 27-28 июня в Брюсселе. 7 марта Урсула фон дер Ляйен была предложена в качестве кандидата на пост главы ЕК на съезде Европейской народной партии. Процедура назначения предусматривает утверждение кандидатуры решением лидеров на саммите и последующее голосование в Европарламенте.

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Лидеры стран Евросоюза не пришли к единому мнению относительно переназначения Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель по итогам неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. «Сегодня соглашения нет», — сказал Мишель в эфире трансляции в своем аккаунте в соцсети Х. Он подчеркнул, что лидеры стран-членов ЕС выслушали фон дер Ляйен, которая изложила своё видение будущего Евросоюза. По словам Мишеля, решение по ключевым должностям в структуре ЕС, включая председателя Еврокомиссии, будет принято до конца июня. Ожидается, что тема назначений на высшие посты в ЕС станет одним из центральных вопросов на предстоящем саммите Евросоюза, который пройдёт 27-28 июня в Брюсселе. 7 марта Урсула фон дер Ляйен была предложена в качестве кандидата на пост главы ЕК на съезде Европейской народной партии. Процедура назначения предусматривает утверждение кандидатуры решением лидеров на саммите и последующее голосование в Европарламенте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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