Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Ростовской области из-за атаки БПЛА

В Азове (Ростовская область) произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет», — заявил Голубев в своем telegram-канале
На месте происшествия работают спасатели, которые приступили к тушению открытого пламени. Руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС также прибыл к месту ЧП для координации действий по ликвидации последствий инцидента.
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