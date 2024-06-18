Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Ростовской области из-за атаки БПЛА

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Пожар начался после атаки БПЛА
Пожар начался после атаки БПЛА Фото:

В Азове (Ростовская область) произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет», — заявил Голубев в своем telegram-канале

На месте происшествия работают спасатели, которые приступили к тушению открытого пламени. Руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС также прибыл к месту ЧП для координации действий по ликвидации последствий инцидента.

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В Азове (Ростовская область) произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет», — заявил Голубев в своем telegram-канале На месте происшествия работают спасатели, которые приступили к тушению открытого пламени. Руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС также прибыл к месту ЧП для координации действий по ликвидации последствий инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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