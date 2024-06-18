Экс-замглавы МО РФ Иванов владел авто с номерами за шесть млн рублей

Арестованный по обвинению во взятке экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов владел несколькими дорогими автомобилями, госномера которых суммарно стоят больше шести миллионов рублей. Это стало известно из анализа данных его налоговой декларации и информации о предпрорачной проверке автомобилей.
«Согласно декларации о доходах, Иванов имел внедорожник Chevrolet Suburban. Согласно данным баз „Автокод“, Avtoface и других ресурсов предпродажной проверки автомобилей, за машиной были закреплены номера серии ААА региона 77... Стоимость госномера серии ААА региона 77 может составлять два с половиной — три миллиона рублей», — приводят данные анализа РИА Новости.
Помимо этого, у замминистра был Mercedes-Benz V-класса с номерами серии МММ региона 77. Цена на подобные номера превышает четыре миллиона рублей. Однако данных о том, купил ли Иванов данные номера или получил бесплатно, в базе данных нет.
Вечером 23 апреля был задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Его подозревают в получении взятки в размере более миллиарда рублей. В Минобороны он курировал подрядные и субподрядные работы для ведомства. Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста силовика. Подробнее о том, почему его задержали и что ему грозит, — в сюжете URA.RU.
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