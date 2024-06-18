Диетолог объяснила, можно ли похудеть на черешне

Диетолог Круглова: нельзя устраивать «черешневые» разгрузочные дни

18 июня 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

Не рекомендуется в день есть больше 400 грамм черешни, уточнила Наталья Круглова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нельзя целый день есть только черешню, чтобы похудеть, ведь в ней нет достаточного уровня белка. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова, развеяв мифы о пользе подобной диеты. «Если устроить такой разгрузочный день, то человек может чувствовать сильный голод, поскольку черешня не насыщает на длительное время. Человек будет лишен белковых продуктов, которые как раз таки дают насыщение и необходимы для поддержания мышечной ткани», — сообщила Наталья Круглова в разговоре с радио Sputnik . По словам Кругловой, «черешневые» разгрузочные дни вредны, так как на следующие сутки у человека случится переедание, ведь он не получил необходимые питательные вещества. Таким образом эффект полностью пропадет. Врач-диетолог также сказала, сколько черешни в день можно съесть человеку. По ее словам, будет достаточно 300-400 граммов, чтобы не бояться набора веса. Она уточнила, что в ягоде есть витамин С, а также небольшое количество витамина А. Калорийность — около 50-60 ккал на 100 граммов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нельзя целый день есть только черешню, чтобы похудеть, ведь в ней нет достаточного уровня белка. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова, развеяв мифы о пользе подобной диеты. «Если устроить такой разгрузочный день, то человек может чувствовать сильный голод, поскольку черешня не насыщает на длительное время. Человек будет лишен белковых продуктов, которые как раз таки дают насыщение и необходимы для поддержания мышечной ткани», — сообщила Наталья Круглова в разговоре с радио Sputnik. По словам Кругловой, «черешневые» разгрузочные дни вредны, так как на следующие сутки у человека случится переедание, ведь он не получил необходимые питательные вещества. Таким образом эффект полностью пропадет. Врач-диетолог также сказала, сколько черешни в день можно съесть человеку. По ее словам, будет достаточно 300-400 граммов, чтобы не бояться набора веса. Она уточнила, что в ягоде есть витамин С, а также небольшое количество витамина А. Калорийность — около 50-60 ккал на 100 граммов.