17 июня 2024

Самая популярная актриса России едет на фестиваль гик-культуры в Екатеринбург

Актриса Любовь Аксенова стала хедлайнером фестиваля «ГикКон» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Любовь Аксенова сыграла более чем в 70 проектах Фото:

Самая популярная российская актриса в 2023 году (по данным «Кинопоиска»), звезда сериалов «Содержанки» и «Бывшие» Любовь Аксенова приедет на единственный на Урале фестиваль гик-культуры «ГикКон». Актриса, также исполнившая роль Юлии Пчелкиной в фильмах «Майор Гром», проведет встречу с поклонниками, рассказали URA.RU организаторы.

«О своей роли в российском блокбастере, любимых проектах и многом другом Любовь Аксенова расскажет 31 августа на главной сцене фестиваля „ГикКон“. Также к встрече присоединится главный редактор издательства комиксов BUBBLE Роман Котков. Спикеры ответят на вопросы зрителей и проведут бесплатную автограф-сессию по предварительной регистрации», — сообщили в пресс-службе.

Фильмография Аксеной насчитывает более 70 проектов. Среди них — сериалы «Содержанки», «Почка», «Бывшие», а также фильмы «Гуляй, Вася!», «Нюрнберг», «Рассказы», «Салют-7» и многие другие.

Фестиваль «ГикКон» пройдет 30 и 31 августа в парке возле ТРЦ «Радуга Парк». Также хедлайнерами мероприятия стали актер дубляжа Евгений Иванов, музыкальный журналист Антон Вагин и редактор раздела подкастов на «Яндекс Музыке» Арина Тарасова.

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Самая популярная российская актриса в 2023 году (по данным «Кинопоиска»), звезда сериалов «Содержанки» и «Бывшие» Любовь Аксенова приедет на единственный на Урале фестиваль гик-культуры «ГикКон». Актриса, также исполнившая роль Юлии Пчелкиной в фильмах «Майор Гром», проведет встречу с поклонниками, рассказали URA.RU организаторы. «О своей роли в российском блокбастере, любимых проектах и многом другом Любовь Аксенова расскажет 31 августа на главной сцене фестиваля „ГикКон“. Также к встрече присоединится главный редактор издательства комиксов BUBBLE Роман Котков. Спикеры ответят на вопросы зрителей и проведут бесплатную автограф-сессию по предварительной регистрации», — сообщили в пресс-службе. Фильмография Аксеной насчитывает более 70 проектов. Среди них — сериалы «Содержанки», «Почка», «Бывшие», а также фильмы «Гуляй, Вася!», «Нюрнберг», «Рассказы», «Салют-7» и многие другие. Фестиваль «ГикКон» пройдет 30 и 31 августа в парке возле ТРЦ «Радуга Парк». Также хедлайнерами мероприятия стали актер дубляжа Евгений Иванов, музыкальный журналист Антон Вагин и редактор раздела подкастов на «Яндекс Музыке» Арина Тарасова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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