17 июня 2024

Под Челябинском девять железнодорожных остановок получат новые названия

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Остановочные пункты электричек под Челябинском впервые получат названия
Остановочные пункты электричек под Челябинском впервые получат названия Фото:

Под Челябинском безымянные остановки пригородных поездов Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) впервые получат названия. Как сообщили в пресс-службе железной дороги, наименования выбирались с учетом мнения жителей.

«На ЮУЖД новые названия получат девять остановочных пунктов пригородных поездов региона. Названия выбирались с учетом мнений местных жителей на основании географических топонимов или расположенных рядом объектов», — сообщили железнодорожники.

На участке Чурилово — Нижняя пункт «143-й километр» наименуют «Компрессорным заводом», остановку «145-й километр» назовут «Песочными карьерами», остановочный пункт «148-й километр» получит название «Тракторсада». На переезде Полетаево I — Челябинск-Главный остановка «2092 км» будет называться «Спутником». На участке Челябинск-Главный — Чурилово остановка «2109 км» сменит вывеску и станет «Переездным».

Сразу четыре остановки переименуют на участке Чурилово — Нижняя. Вместо «4-го километра» теперь будет «Парк Б», вместо «5-го км» — «Локомотив». «Путевой пост 10 км» станет «Янтарем», «Путевой пост 7 км» — «Станционным».

В ЮУЖД определили дату, когда новые наименования можно будет увидеть в своих билетах. Оформление проездных документов на электрички с учетом обновления начнется 21 июня.

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Под Челябинском безымянные остановки пригородных поездов Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) впервые получат названия. Как сообщили в пресс-службе железной дороги, наименования выбирались с учетом мнения жителей. «На ЮУЖД новые названия получат девять остановочных пунктов пригородных поездов региона. Названия выбирались с учетом мнений местных жителей на основании географических топонимов или расположенных рядом объектов», — сообщили железнодорожники. На участке Чурилово — Нижняя пункт «143-й километр» наименуют «Компрессорным заводом», остановку «145-й километр» назовут «Песочными карьерами», остановочный пункт «148-й километр» получит название «Тракторсада». На переезде Полетаево I — Челябинск-Главный остановка «2092 км» будет называться «Спутником». На участке Челябинск-Главный — Чурилово остановка «2109 км» сменит вывеску и станет «Переездным». Сразу четыре остановки переименуют на участке Чурилово — Нижняя. Вместо «4-го километра» теперь будет «Парк Б», вместо «5-го км» — «Локомотив». «Путевой пост 10 км» станет «Янтарем», «Путевой пост 7 км» — «Станционным». В ЮУЖД определили дату, когда новые наименования можно будет увидеть в своих билетах. Оформление проездных документов на электрички с учетом обновления начнется 21 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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