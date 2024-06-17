Под Челябинском девять железнодорожных остановок получат новые названия

Под Челябинском безымянные остановки пригородных поездов Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) впервые получат названия. Как сообщили в пресс-службе железной дороги, наименования выбирались с учетом мнения жителей.
«На ЮУЖД новые названия получат девять остановочных пунктов пригородных поездов региона. Названия выбирались с учетом мнений местных жителей на основании географических топонимов или расположенных рядом объектов», — сообщили железнодорожники.
На участке Чурилово — Нижняя пункт «143-й километр» наименуют «Компрессорным заводом», остановку «145-й километр» назовут «Песочными карьерами», остановочный пункт «148-й километр» получит название «Тракторсада». На переезде Полетаево I — Челябинск-Главный остановка «2092 км» будет называться «Спутником». На участке Челябинск-Главный — Чурилово остановка «2109 км» сменит вывеску и станет «Переездным».
Сразу четыре остановки переименуют на участке Чурилово — Нижняя. Вместо «4-го километра» теперь будет «Парк Б», вместо «5-го км» — «Локомотив». «Путевой пост 10 км» станет «Янтарем», «Путевой пост 7 км» — «Станционным».
В ЮУЖД определили дату, когда новые наименования можно будет увидеть в своих билетах. Оформление проездных документов на электрички с учетом обновления начнется 21 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!