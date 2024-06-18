Путин прилетел в Якутию. Видео

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в Якутск — столицу Республики Саха (Якутия). Об этом сообщают СМИ.

«Путин во вторник прилетел в Якутск, где ознакомится с достижениями республики в ИТ и креативной отраслях», — пишет ТАСС. Поездка заранее была анонсирована, она носит рабочий характер. Запланирована встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Якутск — столицу Республики Саха (Якутия). Об этом сообщают СМИ. «Путин во вторник прилетел в Якутск, где ознакомится с достижениями республики в ИТ и креативной отраслях», — пишет ТАСС. Поездка заранее была анонсирована, она носит рабочий характер. Запланирована встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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