Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию
Президент России Владимир Путин прибыл в Якутск — столицу Республики Саха (Якутия). Об этом сообщают СМИ.
«Путин во вторник прилетел в Якутск, где ознакомится с достижениями республики в ИТ и креативной отраслях», — пишет ТАСС. Поездка заранее была анонсирована, она носит рабочий характер. Запланирована встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.
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