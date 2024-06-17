У Свердловской области появится собственный детский лагерь на юге России

На юге России появится детский лагерь, который будет курировать правительство Свердловской области. Об этом сказал губернатор Евгений Куйвашев на отчете губернатора перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.
«Коллеги из министерства по управлению госимуществом сейчас занимаются подбором площадок. Как только будет выбрана территория под размещение детского лагеря, мы обязательно посоветуемся [с депутатами заксобрания], чтобы все понимали, какой проект мы вместе будем реализовывать», — заявил Куйвашев.
Куйвашев поручил заместителю Павлу Крекову проработать программу развития загородных лагерей, которая будет рассчитана на 5-10-летний срок. Программу планируют принять уже в этом году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!