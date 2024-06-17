17 июня 2024

У Свердловской области появится собственный детский лагерь на юге России

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Детский лагерь Уральские самоцветы. Свердловская область, детский лагерь уральские самоцветы
Для будущего детского лагеря пока подбирают площадку (архивное фото) Фото:

На юге России появится детский лагерь, который будет курировать правительство Свердловской области. Об этом сказал губернатор Евгений Куйвашев на отчете губернатора перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.

«Коллеги из министерства по управлению госимуществом сейчас занимаются подбором площадок. Как только будет выбрана территория под размещение детского лагеря, мы обязательно посоветуемся [с депутатами заксобрания], чтобы все понимали, какой проект мы вместе будем реализовывать», — заявил Куйвашев.

Куйвашев поручил заместителю Павлу Крекову проработать программу развития загородных лагерей, которая будет рассчитана на 5-10-летний срок. Программу планируют принять уже в этом году.

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На юге России появится детский лагерь, который будет курировать правительство Свердловской области. Об этом сказал губернатор Евгений Куйвашев на отчете губернатора перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU. «Коллеги из министерства по управлению госимуществом сейчас занимаются подбором площадок. Как только будет выбрана территория под размещение детского лагеря, мы обязательно посоветуемся [с депутатами заксобрания], чтобы все понимали, какой проект мы вместе будем реализовывать», — заявил Куйвашев. Куйвашев поручил заместителю Павлу Крекову проработать программу развития загородных лагерей, которая будет рассчитана на 5-10-летний срок. Программу планируют принять уже в этом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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