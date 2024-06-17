Копейск впервые в истории возглавила женщина

Новым мэром Копейска стала Светлана Логанова

18 июня 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

В Копейске избрали нового главу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Копейска (Челябинская область) на внеочередном заседании 18 июня избрали нового главу города. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов. Впервые в истории мэром Копейска стала женщина — Светлана Логанова. «По результатам тайного голосования главой Копейского городского округа была избрана Светлана Логанова. В должность она вступит после инаугурации, которая состоится 21 июня», — сообщил источник. К голосованию были допущены два кандидата из пяти претендентов — исполняющая обязанности главы Светлана Логанова и директор одной из городских школ Сергей Типушков. Логанова считается протеже экс-главы Копейска, а ныне вице-губернатора Андрея Фалейчика. После перехода в апреле на новую должность Фалейчик оставил в качестве и. о. главы именно занимавшую должность зама по соцразвитию Логанову, а не своего первого заместителя Николая Сазонова. Также Фалейчик участвовал в работе конкурсной комиссии, отсеявшей от депутатского голосования трех претендентов, заявившихся на конкурс. Логанова работала в должности заместителя главы по социальному развитию Копейска с 2019 года. До этого работала заместителем главы Еманжелинского района и в Областном центре дополнительного образования детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Копейска (Челябинская область) на внеочередном заседании 18 июня избрали нового главу города. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов. Впервые в истории мэром Копейска стала женщина — Светлана Логанова. «По результатам тайного голосования главой Копейского городского округа была избрана Светлана Логанова. В должность она вступит после инаугурации, которая состоится 21 июня», — сообщил источник. К голосованию были допущены два кандидата из пяти претендентов — исполняющая обязанности главы Светлана Логанова и директор одной из городских школ Сергей Типушков. Логанова считается протеже экс-главы Копейска, а ныне вице-губернатора Андрея Фалейчика. После перехода в апреле на новую должность Фалейчик оставил в качестве и. о. главы именно занимавшую должность зама по соцразвитию Логанову, а не своего первого заместителя Николая Сазонова. Также Фалейчик участвовал в работе конкурсной комиссии, отсеявшей от депутатского голосования трех претендентов, заявившихся на конкурс. Логанова работала в должности заместителя главы по социальному развитию Копейска с 2019 года. До этого работала заместителем главы Еманжелинского района и в Областном центре дополнительного образования детей.