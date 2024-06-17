17 июня 2024

Копейск впервые в истории возглавила женщина

Новым мэром Копейска стала Светлана Логанова
© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский в Копейске Челябинск, кресло главы копейск
В Копейске избрали нового главу Фото:

Депутаты Копейска (Челябинская область) на внеочередном заседании 18 июня избрали нового главу города. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов. Впервые в истории мэром Копейска стала женщина — Светлана Логанова.

«По результатам тайного голосования главой Копейского городского округа была избрана Светлана Логанова. В должность она вступит после инаугурации, которая состоится 21 июня», — сообщил источник.

К голосованию были допущены два кандидата из пяти претендентов — исполняющая обязанности главы Светлана Логанова и директор одной из городских школ Сергей Типушков. Логанова считается протеже экс-главы Копейска, а ныне вице-губернатора Андрея Фалейчика. После перехода в апреле на новую должность Фалейчик оставил в качестве и. о. главы именно занимавшую должность зама по соцразвитию Логанову, а не своего первого заместителя Николая Сазонова. Также Фалейчик участвовал в работе конкурсной комиссии, отсеявшей от депутатского голосования трех претендентов, заявившихся на конкурс.

Логанова работала в должности заместителя главы по социальному развитию Копейска с 2019 года. До этого работала заместителем главы Еманжелинского района и в Областном центре дополнительного образования детей.

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Депутаты Копейска (Челябинская область) на внеочередном заседании 18 июня избрали нового главу города. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов. Впервые в истории мэром Копейска стала женщина — Светлана Логанова. «По результатам тайного голосования главой Копейского городского округа была избрана Светлана Логанова. В должность она вступит после инаугурации, которая состоится 21 июня», — сообщил источник. К голосованию были допущены два кандидата из пяти претендентов — исполняющая обязанности главы Светлана Логанова и директор одной из городских школ Сергей Типушков. Логанова считается протеже экс-главы Копейска, а ныне вице-губернатора Андрея Фалейчика. После перехода в апреле на новую должность Фалейчик оставил в качестве и. о. главы именно занимавшую должность зама по соцразвитию Логанову, а не своего первого заместителя Николая Сазонова. Также Фалейчик участвовал в работе конкурсной комиссии, отсеявшей от депутатского голосования трех претендентов, заявившихся на конкурс. Логанова работала в должности заместителя главы по социальному развитию Копейска с 2019 года. До этого работала заместителем главы Еманжелинского района и в Областном центре дополнительного образования детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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