В Челябинской области за день утонуло пять человек

На водоемах Челябинской области за день 17 июня утонуло пять человек. Как сообщили URA.RU 18 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону, все трагические смерти произошли во время купания в необорудованных местах.
«Пик пришелся на 17 июня, когда жертвами водной стихии стали пять отдыхающих! Все трагические инциденты произошли на территории необорудованных мест для купания. Здесь нет матросов-спасателей, а значит помощь в случае ЧП оказать тут просто некому», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Всего же с начала купального сезона в области утонуло 15 человек. Среди них — трое детей.
В ведомстве напомнили гражданам о мерах предосторожности при купании. Граждан просят выбирать для купания специально оборудованные для этого места, присматривать за детьми и не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
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