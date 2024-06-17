17 июня 2024

В Челябинской области за день утонуло пять человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшие купались в необорудованных для этого местах
Погибшие купались в необорудованных для этого местах Фото:

На водоемах Челябинской области за день 17 июня утонуло пять человек. Как сообщили URA.RU 18 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону, все трагические смерти произошли во время купания в необорудованных местах.

«Пик пришелся на 17 июня, когда жертвами водной стихии стали пять отдыхающих! Все трагические инциденты произошли на территории необорудованных мест для купания. Здесь нет матросов-спасателей, а значит помощь в случае ЧП оказать тут просто некому», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Всего же с начала купального сезона в области утонуло 15 человек. Среди них — трое детей.

В ведомстве напомнили гражданам о мерах предосторожности при купании. Граждан просят выбирать для купания специально оборудованные для этого места, присматривать за детьми и не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

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На водоемах Челябинской области за день 17 июня утонуло пять человек. Как сообщили URA.RU 18 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону, все трагические смерти произошли во время купания в необорудованных местах. «Пик пришелся на 17 июня, когда жертвами водной стихии стали пять отдыхающих! Все трагические инциденты произошли на территории необорудованных мест для купания. Здесь нет матросов-спасателей, а значит помощь в случае ЧП оказать тут просто некому», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Всего же с начала купального сезона в области утонуло 15 человек. Среди них — трое детей. В ведомстве напомнили гражданам о мерах предосторожности при купании. Граждан просят выбирать для купания специально оборудованные для этого места, присматривать за детьми и не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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