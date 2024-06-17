17 июня 2024

В ХМАО названы профессии с самыми низкими зарплатами

HeadHunter: уборщицам в ХМАО платят больше, чем страховым агентам
© Служба новостей «URA.RU»
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Меньше всего в среднем по ХМАО платят страховым агентам
Меньше всего в среднем по ХМАО платят страховым агентам Фото:

Самые низкие зарплаты в Ханты-Мансийском автономном округе предлагают страховым агентам. В среднем сотрудникам обещают платить 30 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики сервиса HeadHunter.

«Топ специализаций с низкой предлагаемой зарплатой в ХМАО на май-начало июня возглавляют страховые агенты. Медиана предлагаемой оплаты здесь составляет 30 тысяч рублей», — следует из данных исследования.

Помимо страховых агентов, относительно невысокие заработные платы предлагаются уборщицам и операторам call-центров — около 40 тысяч рублей, мерчендайзерам — 42,3 тысячи рублей. Администраторы и специалисты техподдержки могут рассчитывать на 45 тысяч рублей, тогда как операторы ПК и баз данных — на 46 тысяч рублей. Охранники и офис-менеджеры, а также официанты, бармены и бариста имеют шанс заработать до 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях с самой жесткой конкуренцией в ХМАО. Больше всего она наблюдается среди сотрудников сферы производства и сервисного обслуживания.

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Самые низкие зарплаты в Ханты-Мансийском автономном округе предлагают страховым агентам. В среднем сотрудникам обещают платить 30 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики сервиса HeadHunter. «Топ специализаций с низкой предлагаемой зарплатой в ХМАО на май-начало июня возглавляют страховые агенты. Медиана предлагаемой оплаты здесь составляет 30 тысяч рублей», — следует из данных исследования. Помимо страховых агентов, относительно невысокие заработные платы предлагаются уборщицам и операторам call-центров — около 40 тысяч рублей, мерчендайзерам — 42,3 тысячи рублей. Администраторы и специалисты техподдержки могут рассчитывать на 45 тысяч рублей, тогда как операторы ПК и баз данных — на 46 тысяч рублей. Охранники и офис-менеджеры, а также официанты, бармены и бариста имеют шанс заработать до 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях с самой жесткой конкуренцией в ХМАО. Больше всего она наблюдается среди сотрудников сферы производства и сервисного обслуживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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