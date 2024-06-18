Видеокамеры на челябинских дорогах настроят на выявление нарушений грузовиков

Госавтоинспекция Челябинской области настроит использование камер автоматической фиксации для контроля за соблюдением правил проезда грузовых автомобилей в зоне действия знака 3.4, запрещающего движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Это мера направлена на предотвращение заторов, улучшение экологической обстановки и сохранность дорожного покрытия.
«В настоящее время проведена встреча с основными производителями, установленных на территории области приборов видеофиксации нарушений ПДД по доработке их функционала. После проведения работ технические средства планируется использовать для фиксации нарушений, связанных с нарушением требования ПДД в зоне действия знака 3.4 на территории региона, в том числе и в городе Челябинске», — сообщили в Госавтоинспекции.
Нарушение требований знака 3.4 влечет за собой административную ответственность со штрафом в размере 500 рублей. Однако стоит отметить, что знак не распространяется на грузовые автомобили, перевозящие людей, почтовые машины и грузовики без прицепа массой до 26 тонн, обслуживающие предприятия в зоне действия знака.
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