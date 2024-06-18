В МЧС раскрыли, сколько беспилотников атаковали нефтебазу в Ростовской области

Нефтебазу в Азовском районе (Ростовская область), по предварительным данным, атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ, после чего загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ», — заявили в экстренных службах. Его слова передает РИА Новости.
По последним данным, площадь пожара составляет 3 200 квадратных метров. На месте работают 200 специалистов и 49 единиц техники, в том числе и пожарный поезд. По предварительным данным, никто не пострадал. Все подробности — в материале URA.RU.
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