В МЧС раскрыли, сколько беспилотников атаковали нефтебазу в Ростовской области

РИАН: нефтебазу в Ростовской области атаковали четыре дрона ВСУ
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, локализация пожара, пожарные
Тушение пожара в Ростовской области продолжается Фото:

Нефтебазу в Азовском районе (Ростовская область), по предварительным данным, атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ, после чего загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ», — заявили в экстренных службах. Его слова передает РИА Новости.

По последним данным, площадь пожара составляет 3 200 квадратных метров. На месте работают 200 специалистов и 49 единиц техники, в том числе и пожарный поезд. По предварительным данным, никто не пострадал. Все подробности — в материале URA.RU.

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Нефтебазу в Азовском районе (Ростовская область), по предварительным данным, атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ, после чего загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил представитель экстренных служб. «Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ», — заявили в экстренных службах. Его слова передает РИА Новости. По последним данным, площадь пожара составляет 3 200 квадратных метров. На месте работают 200 специалистов и 49 единиц техники, в том числе и пожарный поезд. По предварительным данным, никто не пострадал. Все подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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