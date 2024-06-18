ВСУ атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове: карта СВО на 18 июня

В ростовском Азове горят резервуары с нефтепродуктами после атаки Украины

18 июня 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

После атаки БПЛА в Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ при помощи БПЛА атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове (Ростовская область). Площадь возгорания — 5 000 кубометров. К тушению привлечен пожарный поезд. Интерактивная карта спецоперации России, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Пожар в Ростовской области: главное ВСУ атаковали резервуары с нефтепродуктами утром. Глава региона Василий Голубев сообщил, что никто из-за возгорания не пострадал, согласно предварительным данным. МЧС уточнило, что площадь пожара уже составляет 5 000 кубических метров. 208 специалистов и 39 единиц техники, среди которой пожарный поезд, привлечены для ликвидации инцидента. Для контроля за состоянием воздуха направлена лаборатория Роспотребнадзора. Рисков распространения огня на другие объекты нет, добавил Голубев. По его словам, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. Telegram-канал Shot пишет, что местные жители слышали минимум пять взрывов перед возгоранием. НАТО готовит ВСУ для наступления в Харьковской области Офицеры альянса, а также главком ВСУ Александр Сырский планируют контрнаступление на харьковском направлении. Идет подготовка ударных группировок украинской армии, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Сейчас в Харьковской области активно развиваются бои около Липцов и Волчанска. ВСУ подтянули резервы, а ВС РФ удерживают позиции. Донецкое направление Группировка «Центр» отразила ракетную атаку ВСУ около Авдеевки. Для этого использовался расчет зенитного ракетного комплекса ЗРК малой дальности «Тор-М2». Также ВС РФ поразили и сам украинский объект, из которого запускались ракеты. На южнодонецком направлении российские штурмовики Су-25 «Грач» ударили по опорным пунктам ВСУ, а также живой силе противника. Штурмовики успешно вернулись на аэродром, выпустив тепловые ловушки. В Минобороны РФ отметили, что в операции участвовали несколько штурмовиков, чтобы поразить большую площадь. Активно развиваются бои в Максимильяновке. По ВСУ отрабатывают артиллерия и авиация. Пехота ВС РФ еще не зашла в населенный пункт, отметил военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале . Он добавил, что ожесточенные бои идут в Невельском и Соколе. Последний населенный пункт он назвал самым горячим местом в ДНР. Военный сорвал локальное контрнаступление Украины Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» наводчика гвардии младшего сержанта Ильи Орлова поразил два танка армии Украины. Также был уничтожен пункт временной дислокации и два буксируемых артиллерийских орудия. Этот удар стал крайне важным — ВСУ не смогли перейти в наступление на этом участке фронта. После этого ВС РФ смогли улучшить положение по переднему краю. Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ Истребитель Су-34 группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт противника на луганском направлении. Для этого использовались авиабомбы ФАБ — 500, оснащенные модулем планирования и коррекции. Об этом сообщает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ при помощи БПЛА атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове (Ростовская область). Площадь возгорания — 5 000 кубометров. К тушению привлечен пожарный поезд. Интерактивная карта спецоперации России, а также ход военных действий — в материале URA.RU. ВСУ атаковали резервуары с нефтепродуктами утром. Глава региона Василий Голубев сообщил, что никто из-за возгорания не пострадал, согласно предварительным данным. МЧС уточнило, что площадь пожара уже составляет 5 000 кубических метров. 208 специалистов и 39 единиц техники, среди которой пожарный поезд, привлечены для ликвидации инцидента. Для контроля за состоянием воздуха направлена лаборатория Роспотребнадзора. Рисков распространения огня на другие объекты нет, добавил Голубев. По его словам, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. Telegram-канал Shot пишет, что местные жители слышали минимум пять взрывов перед возгоранием. Офицеры альянса, а также главком ВСУ Александр Сырский планируют контрнаступление на харьковском направлении. Идет подготовка ударных группировок украинской армии, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Сейчас в Харьковской области активно развиваются бои около Липцов и Волчанска. ВСУ подтянули резервы, а ВС РФ удерживают позиции. Группировка «Центр» отразила ракетную атаку ВСУ около Авдеевки. Для этого использовался расчет зенитного ракетного комплекса ЗРК малой дальности «Тор-М2». Также ВС РФ поразили и сам украинский объект, из которого запускались ракеты. На южнодонецком направлении российские штурмовики Су-25 «Грач» ударили по опорным пунктам ВСУ, а также живой силе противника. Штурмовики успешно вернулись на аэродром, выпустив тепловые ловушки. В Минобороны РФ отметили, что в операции участвовали несколько штурмовиков, чтобы поразить большую площадь. Активно развиваются бои в Максимильяновке. По ВСУ отрабатывают артиллерия и авиация. Пехота ВС РФ еще не зашла в населенный пункт, отметил военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что ожесточенные бои идут в Невельском и Соколе. Последний населенный пункт он назвал самым горячим местом в ДНР. Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» наводчика гвардии младшего сержанта Ильи Орлова поразил два танка армии Украины. Также был уничтожен пункт временной дислокации и два буксируемых артиллерийских орудия. Этот удар стал крайне важным — ВСУ не смогли перейти в наступление на этом участке фронта. После этого ВС РФ смогли улучшить положение по переднему краю. Истребитель Су-34 группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт противника на луганском направлении. Для этого использовались авиабомбы ФАБ — 500, оснащенные модулем планирования и коррекции. Об этом сообщает Пятый канал.