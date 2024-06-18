Обвиняемому в убийстве актеру из «Слово пацана» Базанову продлили арест

Суд Москвы продлил арест актеру из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергею Базанову, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщают СМИ.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Базанова до 20 сентября», — передает РИА Новости решение Замоскворецкого суда. Базанов обвиняется в убийстве нескольких человек, совершенном группой лиц.
До этого Базанов частично признал вину. Он заявил, что участвовал в разбое, однако отверг обвинения в убийстве. Актер и еще один фигурант согласились сотрудничать со следствием. Утверждается, что банда, в которую входил Базанов, напала на бизнесмена в Москве в 2011 году, выстрелив ему в голову и похитив сумку с почти миллионом долларов, передает RT.
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