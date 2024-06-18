Актер из сериала «Слово пацана» частично признал вину в преступлении

Актер из сериала «Слово пацана» Базанов частично признал вину в разбое

18 июня 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

Базанов уже был осужден в конце 2013 года (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Актер из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов, который сыграл члена криминальной группировки «Универсам» Демида, частично признал вину в разбое, но отверг обвинение в убийстве организованной группой. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В рамках расследования уголовного дела в отношении Базанова и других фигурантов, помимо убийства, предъявлено обвинение в разбое. Сам Базанов и еще один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Один из фигурантов уголовного дела Григорий Галустов дал признательные показания в отношении Базанова и назвал именно его организатором убийства организованной группой. Замоскворецкий суд продлил арест Базанову до 20 сентября. Ему предъявлены обвинения по статье 105 УК РФ (убийство) и части четвертой статьи 162 УК РФ (разбой). Актер вину не признает и утверждает, что «за свои поступки готов понести наказание, за чужие — нет». По версии следствия, Базанов в составе банды в 2011 году напал на бизнесмена в центре Москве. Мужчине выстрелили в голову и похитили сумку, в которой находились 900 тысяч долларов. Базанов уже был осужден в конце 2013 года на три года колонии за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Базанова арестовали в декабре 2023 года. Арест действовал до 20 февраля, но был продлен, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов, который сыграл члена криминальной группировки «Универсам» Демида, частично признал вину в разбое, но отверг обвинение в убийстве организованной группой. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В рамках расследования уголовного дела в отношении Базанова и других фигурантов, помимо убийства, предъявлено обвинение в разбое. Сам Базанов и еще один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Один из фигурантов уголовного дела Григорий Галустов дал признательные показания в отношении Базанова и назвал именно его организатором убийства организованной группой. Замоскворецкий суд продлил арест Базанову до 20 сентября. Ему предъявлены обвинения по статье 105 УК РФ (убийство) и части четвертой статьи 162 УК РФ (разбой). Актер вину не признает и утверждает, что «за свои поступки готов понести наказание, за чужие — нет». По версии следствия, Базанов в составе банды в 2011 году напал на бизнесмена в центре Москве. Мужчине выстрелили в голову и похитили сумку, в которой находились 900 тысяч долларов. Базанов уже был осужден в конце 2013 года на три года колонии за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Базанова арестовали в декабре 2023 года. Арест действовал до 20 февраля, но был продлен, пишет RT.