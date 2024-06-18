Сносом жилых домов рядом с ЦПКиО в Кургане займется бизнесмен из Челябинска. Индивидуальный предприниматель уже заключила контракт с городским управлением капстроительства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.
«За снос домов возле ЦПКиО возьмется челябинский бизнесмен Галина Кочурина. Она займется демонтажем более десятка жилых домов по улице Карельцева, которую ранее власти хотели расширить под строительство дороги», — сообщили инсайдер.
Согласно аукционной документации, бизнесмену Кочуриной необходимо будет снести 11 домов по улице Карельцева, идущих по береговой линии реки Битевка. Стоимость контракта составляет 2,2 млн рублей. Работы по демонтажу должны быть закончены до 15 июля 2024 года.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков анонсировал новый снос аварийных домов в Кургане. Для расширения улицы Карельцева планируют убрать 38 ветхих строений. По словам главы региона, расчистка береговой линии реки Битевка позволит в будущем обустроить парковки и облагородить зону рядом с парком.
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