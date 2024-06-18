Под Рязанью погибли 8 человек в ДТП с 22 пострадавшим: подробности

На трассе М5 «Урал» столкнулись четыре автомобиля. Пострадали 22 человека, из которых восемь погибли. Все подробности массового ДТП в Рязанской области — в материале URA.RU.
Почему под Рязанью произошло ДТП
Массовая авария произошла из-за того, что микроавтобус «Газель» выехал на встречную полосу, согласно предварительным данным. Об этом заявил замначальника Управления госавтоинспекции УМВД России по региону Сергей Москвин. Микроавтобус после выезда на встречную полосу задел легковой автомобиль и две фуры. Это случилось в 6 утра на 273 километре трассы.
Что известно о пострадавших
По последним данным, погибли восемь человек, 14 пострадали. Шесть погибших находились в микроавтобусе, согласно предварительной информации. Среди пострадавших есть и трое несовершеннолетних.
На месте происшествия работу правоохранительных органов и спецслужб координирует руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин. Выясняются все обстоятельства, передает СУ СК России по Рязанской области в своем
Движение по трассе затруднено. На месте помимо скорой помощи находится пожарная машина.
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