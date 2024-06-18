Под Рязанью погибли 8 человек в ДТП с 22 пострадавшим: подробности

Причиной ДТП в Рязанской области стал выезд микроавтобуса на встречную полосу

18 июня 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Увеличилось число пострадавших после массового ДТП в Рязанской области (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе М5 «Урал» столкнулись четыре автомобиля. Пострадали 22 человека, из которых восемь погибли. Все подробности массового ДТП в Рязанской области — в материале URA.RU. Почему под Рязанью произошло ДТП Массовая авария произошла из-за того, что микроавтобус «Газель» выехал на встречную полосу, согласно предварительным данным. Об этом заявил замначальника Управления госавтоинспекции УМВД России по региону Сергей Москвин. Микроавтобус после выезда на встречную полосу задел легковой автомобиль и две фуры. Это случилось в 6 утра на 273 километре трассы. Фотография с места аварии telegram-канал прокуратуры Рязанской области Фото: Что известно о пострадавших По последним данным, погибли восемь человек, 14 пострадали. Шесть погибших находились в микроавтобусе, согласно предварительной информации. Среди пострадавших есть и трое несовершеннолетних. На месте происшествия работу правоохранительных органов и спецслужб координирует руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин. Выясняются все обстоятельства, передает СУ СК России по Рязанской области в своем telegram-канале . Возбуждено уголовное дело. Движение по трассе затруднено. На месте помимо скорой помощи находится пожарная машина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе М5 «Урал» столкнулись четыре автомобиля. Пострадали 22 человека, из которых восемь погибли. Все подробности массового ДТП в Рязанской области — в материале URA.RU. Массовая авария произошла из-за того, что микроавтобус «Газель» выехал на встречную полосу, согласно предварительным данным. Об этом заявил замначальника Управления госавтоинспекции УМВД России по региону Сергей Москвин. Микроавтобус после выезда на встречную полосу задел легковой автомобиль и две фуры. Это случилось в 6 утра на 273 километре трассы. По последним данным, погибли восемь человек, 14 пострадали. Шесть погибших находились в микроавтобусе, согласно предварительной информации. Среди пострадавших есть и трое несовершеннолетних. На месте происшествия работу правоохранительных органов и спецслужб координирует руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин. Выясняются все обстоятельства, передает СУ СК России по Рязанской области в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело. Движение по трассе затруднено. На месте помимо скорой помощи находится пожарная машина.