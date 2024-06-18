На Челябинскую область надвигается ураган с градом

На Челябинскую область надвигается ураганный ветер порывами до 25 метров в секунду, а также ливни с градом. Штормовое предупреждение передали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«С прохождением атмосферных фронтов западного циклона вечером 18 июня и до конца суток 19 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди. Град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении синоптиков.с.
Кроме того, метеорологи предупредили о сильной жаре до 36 градусов в отдельных районах области. Также синоптики напомнили о том, что на востоке региона 19 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости по региональной шкале), в других районах — высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале).
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