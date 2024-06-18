Глава Кусинского района Лысяков избран на второй срок

Главу района избрали тайным голосованием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собрание депутатов Кусинского района (Челябинская область) 18 июня избрало на второй пятилетний срок главу района Юрия Лысякова. Об этом URA.RU сообщил источник в Кусе.

«После тайного голосования счетная комиссия подсчитала бюллетени. Большинство голосов было отдано за Лысякова», — сообщил источник

К выборам комиссия допустила трех человек — главу Магнитского городского поселения Станислава Потеряева, начальника отдела райадминистрации по мобилизационной работе Андрея Тюрина и действующего главу района Юрия Лысякова. Однако Тюрин свою кандидатуру снял, и депутаты выбирали из двух кандидатов.

До спикера собрания депутатов Кусинского района Евгения Шибакова URA.RU дозвониться не удалось. В приемной собрания соединять с Шибаковым отказались, как и озвучивать результаты выборов. Там заявили, что не отвечают за выборы, которые проходят не в их кабинете.