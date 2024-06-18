Глава Кусинского района Лысяков избран на второй срок

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Главу района избрали тайным голосованием Фото:

Собрание депутатов Кусинского района (Челябинская область) 18 июня избрало на второй пятилетний срок главу района Юрия Лысякова. Об этом URA.RU сообщил источник в Кусе.

«После тайного голосования счетная комиссия подсчитала бюллетени. Большинство голосов было отдано за Лысякова», — сообщил источник

К выборам комиссия допустила трех человек — главу Магнитского городского поселения Станислава Потеряева, начальника отдела райадминистрации по мобилизационной работе Андрея Тюрина и действующего главу района Юрия Лысякова. Однако Тюрин свою кандидатуру снял, и депутаты выбирали из двух кандидатов.

До спикера собрания депутатов Кусинского района Евгения Шибакова URA.RU дозвониться не удалось. В приемной собрания соединять с Шибаковым отказались, как и озвучивать результаты выборов. Там заявили, что не отвечают за выборы, которые проходят не в их кабинете.

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Собрание депутатов Кусинского района (Челябинская область) 18 июня избрало на второй пятилетний срок главу района Юрия Лысякова. Об этом URA.RU сообщил источник в Кусе. «После тайного голосования счетная комиссия подсчитала бюллетени. Большинство голосов было отдано за Лысякова», — сообщил источник К выборам комиссия допустила трех человек — главу Магнитского городского поселения Станислава Потеряева, начальника отдела райадминистрации по мобилизационной работе Андрея Тюрина и действующего главу района Юрия Лысякова. Однако Тюрин свою кандидатуру снял, и депутаты выбирали из двух кандидатов. До спикера собрания депутатов Кусинского района Евгения Шибакова URA.RU дозвониться не удалось. В приемной собрания соединять с Шибаковым отказались, как и озвучивать результаты выборов. Там заявили, что не отвечают за выборы, которые проходят не в их кабинете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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