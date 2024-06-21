Подозреваемым в РФ хотят разрешить встречаться с родными без согласования

21 июня 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

В РФ обвиняемым и подозреваемым хотят разрешить общаться с родными по телефону и видеосвязи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому подозреваемые в уголовных делах смогут проводить свидания с близкими без предварительного согласования. Помимо этого, задержанные получат право общаться с родными по видеосвязи. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «Законопроектом предлагается исключить необходимость получения разрешений лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, на свидания с родственниками и иными лицами и на телефонные разговоры», — говорится в пояснительной записке к проекту по внесению изменений в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Также партия предлагает разрешить обвиняемым и подозреваемым общаться с родными и другими лицами по видеосвязи. Однако это будет производиться под контролем администрации. Предлагается, чтобы порядок организации общения задержанных с родственниками будет определяться федеральным органом исполнительной власти, ответственным за учреждения, где содержатся под стражей лица. На данный момент право задержанных на встречи и телефонные разговоры с родственниками зависит от решения следователя. Как утверждается в пояснительной записке, сейчас существует практика, при которой следователи отказывают в таких встречах или используют их как средство давления, например, для получения признания вины. В некоторых случаях следователи могут без объяснения причин отменять уже разрешенные встречи. Это приводит к ситуациям, когда родственники, приехавшие на свидание из других городов или регионов, узнают об отмене только по прибытии на место. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому подозреваемые в уголовных делах смогут проводить свидания с близкими без предварительного согласования. Помимо этого, задержанные получат право общаться с родными по видеосвязи. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «Законопроектом предлагается исключить необходимость получения разрешений лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, на свидания с родственниками и иными лицами и на телефонные разговоры», — говорится в пояснительной записке к проекту по внесению изменений в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Также партия предлагает разрешить обвиняемым и подозреваемым общаться с родными и другими лицами по видеосвязи. Однако это будет производиться под контролем администрации. Предлагается, чтобы порядок организации общения задержанных с родственниками будет определяться федеральным органом исполнительной власти, ответственным за учреждения, где содержатся под стражей лица. На данный момент право задержанных на встречи и телефонные разговоры с родственниками зависит от решения следователя. Как утверждается в пояснительной записке, сейчас существует практика, при которой следователи отказывают в таких встречах или используют их как средство давления, например, для получения признания вины. В некоторых случаях следователи могут без объяснения причин отменять уже разрешенные встречи. Это приводит к ситуациям, когда родственники, приехавшие на свидание из других городов или регионов, узнают об отмене только по прибытии на место.