В тюменских водоемах найдены двое утопленников

Труп одного из утонувших нашли в тюменской реке Туре
В Тюмени и Заводоуковском городском округе утонули двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
«Первый случай произошел сегодня на реке Тура в Тюмени, в районе улицы Щербакова утонул мужчина. Второй случай произошел в Заводоуковском городском округе, на озере Плоское обнаружено тело мужчины», — указано в сообщении.
Обстоятельства трагедии выясняются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени утонули два подростка.
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