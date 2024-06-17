17 июня 2024

В тюменских водоемах найдены двое утопленников

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Труп одного из утонувших нашли в тюменской реке Туре
Труп одного из утонувших нашли в тюменской реке Туре Фото:

В Тюмени и Заводоуковском городском округе утонули двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Первый случай произошел сегодня на реке Тура в Тюмени, в районе улицы Щербакова утонул мужчина. Второй случай произошел в Заводоуковском городском округе, на озере Плоское обнаружено тело мужчины», — указано в сообщении.

Обстоятельства трагедии выясняются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени утонули два подростка

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В Тюмени и Заводоуковском городском округе утонули двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «Первый случай произошел сегодня на реке Тура в Тюмени, в районе улицы Щербакова утонул мужчина. Второй случай произошел в Заводоуковском городском округе, на озере Плоское обнаружено тело мужчины», — указано в сообщении. Обстоятельства трагедии выясняются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени утонули два подростка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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