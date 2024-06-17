В ресторанах ХМАО открылись летние веранды

С приходом теплой погоды в ресторанах ХМАО открылись более 10 летних веранд. Гостям предлагают расположиться на террасах с навесом или на открытых «летниках». Где в округе поесть на свежем воздухе — в подборке URA.RU.
Сургут
В Сургуте можно расположиться на летней веранде сразу в шести заведениях. Среди них — рестораны Hurma, «Перчини», PEOPLE'S и Seven. Также «летники» есть в баре Black Wood и кофейне «Кофеин».
Ханты-Мансийск
Летние веранды открылись в трех ресторанах Ханты-Мансийска — «Диван Сарай», «Кинза» и «1610». Терраса с навесом расположена и в кофейне Traveler's Coffee.
Нижневартовск
Вартовчанам предлагают отобедать на открытом воздухе в ресторане паназиатской кухни сети TomYumBar. Несколько столов на улице также есть и в итальянском кафе «Джусто Густо».
До летнего сезона выстояли не все террасы заведений югорского общепита. Так, например, у кафе «Мишка-бар» в Сургуте в начале марта обвалилась крыша «летника». Разрушение произошло из-за тяжести снега. Вскоре веранду убрали с территории заведения.
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