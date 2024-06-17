17 июня 2024

В ресторанах ХМАО открылись летние веранды

© Служба новостей «URA.RU»
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В югорских ресторанах открылись более 10 летних веранд
В югорских ресторанах открылись более 10 летних веранд Фото:

С приходом теплой погоды в ресторанах ХМАО открылись более 10 летних веранд. Гостям предлагают расположиться на террасах с навесом или на открытых «летниках». Где в округе поесть на свежем воздухе — в подборке URA.RU.

Сургут

В Сургуте можно расположиться на летней веранде сразу в шести заведениях. Среди них — рестораны Hurma, «Перчини», PEOPLE'S и Seven. Также «летники» есть в баре Black Wood и кофейне «Кофеин».

Ханты-Мансийск

Летние веранды открылись в трех ресторанах Ханты-Мансийска — «Диван Сарай», «Кинза» и «1610». Терраса с навесом расположена и в кофейне Traveler's Coffee.

Нижневартовск

Вартовчанам предлагают отобедать на открытом воздухе в ресторане паназиатской кухни сети TomYumBar. Несколько столов на улице также есть и в итальянском кафе «Джусто Густо».

До летнего сезона выстояли не все террасы заведений югорского общепита. Так, например, у кафе «Мишка-бар» в Сургуте в начале марта обвалилась крыша «летника». Разрушение произошло из-за тяжести снега. Вскоре веранду убрали с территории заведения.

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С приходом теплой погоды в ресторанах ХМАО открылись более 10 летних веранд. Гостям предлагают расположиться на террасах с навесом или на открытых «летниках». Где в округе поесть на свежем воздухе — в подборке URA.RU. Сургут В Сургуте можно расположиться на летней веранде сразу в шести заведениях. Среди них — рестораны Hurma, «Перчини», PEOPLE'S и Seven. Также «летники» есть в баре Black Wood и кофейне «Кофеин». Ханты-Мансийск Летние веранды открылись в трех ресторанах Ханты-Мансийска — «Диван Сарай», «Кинза» и «1610». Терраса с навесом расположена и в кофейне Traveler's Coffee. Нижневартовск Вартовчанам предлагают отобедать на открытом воздухе в ресторане паназиатской кухни сети TomYumBar. Несколько столов на улице также есть и в итальянском кафе «Джусто Густо». До летнего сезона выстояли не все террасы заведений югорского общепита. Так, например, у кафе «Мишка-бар» в Сургуте в начале марта обвалилась крыша «летника». Разрушение произошло из-за тяжести снега. Вскоре веранду убрали с территории заведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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