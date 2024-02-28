В ХМАО у бара обвалилась крыша летней веранды. Фото

29 февраля 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Летняя веранда бара в Сургуте развалилась под тяжестью снега Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте (ХМАО) у кафе «Мишка-бар» обвалилась крыша летней веранды. Корреспондент URA.RU, побывавший на месте происшествия, сообщил, что разрушение произошло из-за тяжести снега. «Крыша летней веранды „Мишка-бара“ обвалилась, сильно повреждены стены и окна. Вероятно, это произошло из-за накопившегося на крыше снега», — рассказал корреспондент агентства. Деревянное перекрытие рухнуло на кресла и столики внутри бара. Посетителей внутри помещения не было: в холодное время года веранда закрыта. По телефонам кафе «Мишка-бар» агентству не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО испугал разрушающийся детский сад. По стенам здания пошли трещины. У кафе «Мишка-бар» в Сургуте обвалилась крыша летней веранды URA.RU От падения деревянного перекрытия разрушились стены и окна веранды URA.RU

В Сургуте (ХМАО) у кафе «Мишка-бар» обвалилась крыша летней веранды. Корреспондент URA.RU, побывавший на месте происшествия, сообщил, что разрушение произошло из-за тяжести снега. «Крыша летней веранды „Мишка-бара“ обвалилась, сильно повреждены стены и окна. Вероятно, это произошло из-за накопившегося на крыше снега», — рассказал корреспондент агентства. Деревянное перекрытие рухнуло на кресла и столики внутри бара. Посетителей внутри помещения не было: в холодное время года веранда закрыта. По телефонам кафе «Мишка-бар» агентству не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО испугал разрушающийся детский сад. По стенам здания пошли трещины.