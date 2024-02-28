28 февраля 2024

В ХМАО у бара обвалилась крыша летней веранды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, аварийный дом, аварийная лента
Летняя веранда бара в Сургуте развалилась под тяжестью снега Фото:

В Сургуте (ХМАО) у кафе «Мишка-бар» обвалилась крыша летней веранды. Корреспондент URA.RU, побывавший на месте происшествия, сообщил, что разрушение произошло из-за тяжести снега.

«Крыша летней веранды „Мишка-бара“ обвалилась, сильно повреждены стены и окна. Вероятно, это произошло из-за накопившегося на крыше снега», — рассказал корреспондент агентства.

Деревянное перекрытие рухнуло на кресла и столики внутри бара. Посетителей внутри помещения не было: в холодное время года веранда закрыта. По телефонам кафе «Мишка-бар» агентству не ответили.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО испугал разрушающийся детский сад. По стенам здания пошли трещины.

У кафе «Мишка-бар» в Сургуте обвалилась крыша летней веранды
У кафе «Мишка-бар» в Сургуте обвалилась крыша летней веранды
От падения деревянного перекрытия разрушились стены и окна веранды
От падения деревянного перекрытия разрушились стены и окна веранды

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В Сургуте (ХМАО) у кафе «Мишка-бар» обвалилась крыша летней веранды. Корреспондент URA.RU, побывавший на месте происшествия, сообщил, что разрушение произошло из-за тяжести снега. «Крыша летней веранды „Мишка-бара“ обвалилась, сильно повреждены стены и окна. Вероятно, это произошло из-за накопившегося на крыше снега», — рассказал корреспондент агентства. Деревянное перекрытие рухнуло на кресла и столики внутри бара. Посетителей внутри помещения не было: в холодное время года веранда закрыта. По телефонам кафе «Мишка-бар» агентству не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО испугал разрушающийся детский сад. По стенам здания пошли трещины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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