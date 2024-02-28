В Сургуте (ХМАО) у кафе «Мишка-бар» обвалилась крыша летней веранды. Корреспондент URA.RU, побывавший на месте происшествия, сообщил, что разрушение произошло из-за тяжести снега.
«Крыша летней веранды „Мишка-бара“ обвалилась, сильно повреждены стены и окна. Вероятно, это произошло из-за накопившегося на крыше снега», — рассказал корреспондент агентства.
Деревянное перекрытие рухнуло на кресла и столики внутри бара. Посетителей внутри помещения не было: в холодное время года веранда закрыта. По телефонам кафе «Мишка-бар» агентству не ответили.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО испугал разрушающийся детский сад. По стенам здания пошли трещины.
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