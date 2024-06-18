В Челябинске бесплатно выступит Дмитрий Певцов с моноспектаклем

Челябинцев и гостей города приглашают на музыкальный моноспектакль известного артиста Дмитрия Певцова. Выступление состоится 22 июня в 17:00 на главной пешеходной улице города по адресу Кирова, 161. Вход на мероприятие будет свободным.
«Мы представим программу "Эхо Победы", которая позволит зрителям ощутить величие и вспомнить о подвигах наших предков», — говорит Дмитрий Певцов. На сцене также выступит его коллектив «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР».
Мероприятие получило поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера и организовано Министерством культуры в сотрудничестве с АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области». Это станет отличной возможностью для всех желающих почтить память о Великой Отечественной войне и насладиться качественной музыкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!