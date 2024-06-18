В Челябинске бесплатно выступит Дмитрий Певцов с моноспектаклем

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Дмитрий Певцов выступит 22 июня на Кировке
Дмитрий Певцов выступит 22 июня на Кировке Фото:

Челябинцев и гостей города приглашают на музыкальный моноспектакль известного артиста Дмитрия Певцова. Выступление состоится 22 июня в 17:00 на главной пешеходной улице города по адресу Кирова, 161. Вход на мероприятие будет свободным.

«Мы представим программу "Эхо Победы", которая позволит зрителям ощутить величие и вспомнить о подвигах наших предков», — говорит Дмитрий Певцов. На сцене также выступит его коллектив «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР».

Мероприятие получило поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера и организовано Министерством культуры в сотрудничестве с АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области». Это станет отличной возможностью для всех желающих почтить память о Великой Отечественной войне и насладиться качественной музыкой.

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Челябинцев и гостей города приглашают на музыкальный моноспектакль известного артиста Дмитрия Певцова. Выступление состоится 22 июня в 17:00 на главной пешеходной улице города по адресу Кирова, 161. Вход на мероприятие будет свободным. «Мы представим программу "Эхо Победы", которая позволит зрителям ощутить величие и вспомнить о подвигах наших предков», — говорит Дмитрий Певцов. На сцене также выступит его коллектив «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР». Мероприятие получило поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера и организовано Министерством культуры в сотрудничестве с АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области». Это станет отличной возможностью для всех желающих почтить память о Великой Отечественной войне и насладиться качественной музыкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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