ФАС завела дело из-за рекламы застройщика в Екатеринбурге

Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завело дело из-за рекламы застройщика ЖК «Огни Исети» (Рощинская, 59) — строительная компания «Уралкомплект», где покупателям пообещали «собственную набережную», которая на самом деле принадлежит городу. Об этом рассказали в пресс-службе УФАС.
«В отношении рекламодателя возбуждено дело о нарушении закона о рекламе. В случае установления нарушения рекламодатель будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ», — следует из сообщения.
В ведомство с жалобой обратился местный житель, который пояснил, что в рекламе ЖК заявлялось о планах благоустроить собственную набережную. «Набережная в непосредственной близости к земельному участку, на котором строится ЖК, относится к муниципальной собственности. Потребители получали не соответствующую действительности информацию о наличии в ЖК „Огни Исети“ собственной благоустроенной застройщиком набережной», — отметили в ФАС. При этом у застройщика нет разрешения для благоустройства территории.
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