В Челябинске меняют схему автобусных и троллейбусных маршрутов. Карта

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Три автобуса и троллейбус временно поменяют маршруты
Три автобуса и троллейбус временно поменяют маршруты Фото:

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения в Челябинске изменится схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта. С 9 утра 19 июня будет закрыто движение по 2-й Щербаковской от улицы Мамина до Танкистов.

«Автобусы маршрутов 8, 9 и 55с будут следовать по изменённой схеме, минуя Первоозёрный», — сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Так, автобус №8 будет курсировать от улицы Мамина через Бажова на проспект Победы, автобус №9 — от ЧТЗ через Бажова на проспект Победы, а автобус №55с — от улицы Мамина через Бажова на улицу Комарова.

Троллейбус №19 временно изменит конечную остановку: вместо Первоозёрного он будет доходить только до Парка Гагарина. Изменения в маршрутах будут действовать до окончания ремонтных работ. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут с учётом внесённых изменений.

На этой дороге будет временно ограничено движение из-за работ на системе водоснабжения
На этой дороге будет временно ограничено движение из-за работ на системе водоснабжения
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В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения в Челябинске изменится схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта. С 9 утра 19 июня будет закрыто движение по 2-й Щербаковской от улицы Мамина до Танкистов. «Автобусы маршрутов 8, 9 и 55с будут следовать по изменённой схеме, минуя Первоозёрный», — сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Так, автобус №8 будет курсировать от улицы Мамина через Бажова на проспект Победы, автобус №9 — от ЧТЗ через Бажова на проспект Победы, а автобус №55с — от улицы Мамина через Бажова на улицу Комарова. Троллейбус №19 временно изменит конечную остановку: вместо Первоозёрного он будет доходить только до Парка Гагарина. Изменения в маршрутах будут действовать до окончания ремонтных работ. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут с учётом внесённых изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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