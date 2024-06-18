В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения в Челябинске изменится схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта. С 9 утра 19 июня будет закрыто движение по 2-й Щербаковской от улицы Мамина до Танкистов.
«Автобусы маршрутов 8, 9 и 55с будут следовать по изменённой схеме, минуя Первоозёрный», — сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Так, автобус №8 будет курсировать от улицы Мамина через Бажова на проспект Победы, автобус №9 — от ЧТЗ через Бажова на проспект Победы, а автобус №55с — от улицы Мамина через Бажова на улицу Комарова.
Троллейбус №19 временно изменит конечную остановку: вместо Первоозёрного он будет доходить только до Парка Гагарина. Изменения в маршрутах будут действовать до окончания ремонтных работ. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут с учётом внесённых изменений.
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