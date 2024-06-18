В свердловском селе двухлетняя девочка утонула в баке с водой

В селе Липчинское Слободо-Туринского района (Свердловская область) двухлетняя девочка утонула в баке, когда ее мать работала в огороде. Прокуратура организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Двухлетняя девочка вместе мамой находилась на даче. В период, когда мать занималась выполнением хозяйственных работ в огороде, ребенок гулял на участке. Спустя время, заметив отсутствие дочери, мать стала ее искать и обнаружила дочь без признаков жизни в металлическом баке с водой, находившемся на участке», — следует из сообщения.
Приехавшие на место медики зафиксировали смерть ребенка. По предварительной информации, семья на учете не состояла. Прокуроры проверяют обстоятельства инцидента. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.
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