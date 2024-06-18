В свердловском селе двухлетняя девочка утонула в баке с водой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девочка осталась без присмотра на дачном участке
Девочка осталась без присмотра на дачном участке Фото:

В селе Липчинское Слободо-Туринского района (Свердловская область) двухлетняя девочка утонула в баке, когда ее мать работала в огороде. Прокуратура организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Двухлетняя девочка вместе мамой находилась на даче. В период, когда мать занималась выполнением хозяйственных работ в огороде, ребенок гулял на участке. Спустя время, заметив отсутствие дочери, мать стала ее искать и обнаружила дочь без признаков жизни в металлическом баке с водой, находившемся на участке», — следует из сообщения.

Приехавшие на место медики зафиксировали смерть ребенка. По предварительной информации, семья на учете не состояла. Прокуроры проверяют обстоятельства инцидента. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Липчинское Слободо-Туринского района (Свердловская область) двухлетняя девочка утонула в баке, когда ее мать работала в огороде. Прокуратура организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Двухлетняя девочка вместе мамой находилась на даче. В период, когда мать занималась выполнением хозяйственных работ в огороде, ребенок гулял на участке. Спустя время, заметив отсутствие дочери, мать стала ее искать и обнаружила дочь без признаков жизни в металлическом баке с водой, находившемся на участке», — следует из сообщения. Приехавшие на место медики зафиксировали смерть ребенка. По предварительной информации, семья на учете не состояла. Прокуроры проверяют обстоятельства инцидента. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...