Челябинец украл 48 автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске мошенник продал 48 чужих автомобилей
В Челябинске мошенник продал 48 чужих автомобилей Фото:

В Челябинске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве с автомобилями на общую сумму свыше 37 миллионов рублей. Злоумышленник завладел 48 автомобилями, используя схему аренды с последующей продажей транспортных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Обвиняемый вводил в заблуждение покупателей, утверждая, что автомобили принадлежат ему, и предъявляя подложные документы. Таким способом аферист реализовал 48 автомобилей», — уточняют в пресс-службе ведомства. После продажи транспортных средств и получения денег он прекращал платить арендную плату.

Следователи провели масштабную работу по сбору доказательств, благодаря чему удалось вернуть владельцам автомобили на сумму более 26 миллионов рублей. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, направлено в Центральный районный суд Челябинска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве с автомобилями на общую сумму свыше 37 миллионов рублей. Злоумышленник завладел 48 автомобилями, используя схему аренды с последующей продажей транспортных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Обвиняемый вводил в заблуждение покупателей, утверждая, что автомобили принадлежат ему, и предъявляя подложные документы. Таким способом аферист реализовал 48 автомобилей», — уточняют в пресс-службе ведомства. После продажи транспортных средств и получения денег он прекращал платить арендную плату. Следователи провели масштабную работу по сбору доказательств, благодаря чему удалось вернуть владельцам автомобили на сумму более 26 миллионов рублей. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, направлено в Центральный районный суд Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...