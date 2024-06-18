Челябинец украл 48 автомобилей

В Челябинске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве с автомобилями на общую сумму свыше 37 миллионов рублей. Злоумышленник завладел 48 автомобилями, используя схему аренды с последующей продажей транспортных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«Обвиняемый вводил в заблуждение покупателей, утверждая, что автомобили принадлежат ему, и предъявляя подложные документы. Таким способом аферист реализовал 48 автомобилей», — уточняют в пресс-службе ведомства. После продажи транспортных средств и получения денег он прекращал платить арендную плату.
Следователи провели масштабную работу по сбору доказательств, благодаря чему удалось вернуть владельцам автомобили на сумму более 26 миллионов рублей. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, направлено в Центральный районный суд Челябинска.
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