В Магнитогорске на фестивале сварят тонну солянки

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 3 августа пройдет фестиваль «Солянка», где сварят тонну одноименного супа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«3 августа мы поставим новый рекорд — сварим тонну солянки. На фестивале также будет представлен большой выбор разной еды», — сообщили организаторы в соцсети «ВКонтакте».
На фестивале проведут мастер-классы и лектории. Часть из них будет посвящена хобби, растениеводству, позированию, танцам и построению бизнеса. Для детей проведут мастер-классы по изготовлению кружек, свечей, шопперов и футболок.
На гастроплощадках разместят фаст-фуд, шашлыки, десерты, деликатесы и диетические продукты. Одновременно на локации пройдут концертная программа и ярмарка сувениров.
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