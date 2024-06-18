В Магнитогорске на фестивале сварят тонну солянки

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На "Солянке" планируют установить рекорд по количеству сваренного супа
На "Солянке" планируют установить рекорд по количеству сваренного супа Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 3 августа пройдет фестиваль «Солянка», где сварят тонну одноименного супа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«3 августа мы поставим новый рекорд — сварим тонну солянки. На фестивале также будет представлен большой выбор разной еды», — сообщили организаторы в соцсети «ВКонтакте».

На фестивале проведут мастер-классы и лектории. Часть из них будет посвящена хобби, растениеводству, позированию, танцам и построению бизнеса. Для детей проведут мастер-классы по изготовлению кружек, свечей, шопперов и футболок.

На гастроплощадках разместят фаст-фуд, шашлыки, десерты, деликатесы и диетические продукты. Одновременно на локации пройдут концертная программа и ярмарка сувениров.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 3 августа пройдет фестиваль «Солянка», где сварят тонну одноименного супа. Об этом сообщили организаторы мероприятия. «3 августа мы поставим новый рекорд — сварим тонну солянки. На фестивале также будет представлен большой выбор разной еды», — сообщили организаторы в соцсети «ВКонтакте». На фестивале проведут мастер-классы и лектории. Часть из них будет посвящена хобби, растениеводству, позированию, танцам и построению бизнеса. Для детей проведут мастер-классы по изготовлению кружек, свечей, шопперов и футболок. На гастроплощадках разместят фаст-фуд, шашлыки, десерты, деликатесы и диетические продукты. Одновременно на локации пройдут концертная программа и ярмарка сувениров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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