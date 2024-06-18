Купившая долю челябинского «Рависа» компания «УАГ» отрицает наличие двойника

Представители компании «Уралагрогрупп» из Свердловской области 18 июня опровергли наличие бизнес-двойника, выступившего покупателем агрохолдинга «Равис» в Челябинской области. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании, в настоящее время юридическая связь двух фирм оформляется.
«ООО „УАГ“ было создано для решения текущих бизнес-задач агрохолдинга. Оформление юридической связи обеих компаний находится на этапе реализации», — заявили URA.RU в компании.
Сам холдинг представлен ООО «Уралагрогрупп». В офисе группы добавили, что комментарии в СМИ всегда предоставлялись единой пресс-службой «Уралагрогрупп».
«Мы никогда не скрывали, какая из компаний стоит за сделкой по покупке акций ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“. Все данные были отражены в ЕГРЮЛ и находятся в открытом доступе», — сообщили URA.RU в холдинге.
Сомнения 18 июня высказал в ходе заседания челябинского арбитража представитель «Рависа» Павел Василенко. Юрист отметил, что компания не смогла найти взаимосвязи между фирмами: той, что ведет птицеводство, и покупателем акций «Рависа». Судебное заседание по иску «УАГ» с требованием включить в состав совета директоров и ревизионной комиссии своих представителей теперь состоится 10 июля.
Компания приобрела 41,2% доли «Рависа» в конце 2023 года. Продавцом выступил бывший первый замгубернатора региона Андрей Косилов. Владельцами ООО «Уралагрогрупп» из Екатеринбурга, согласно данным СБИС, являются директор Андрей Петров и Ирина Ястребова, имеющие долю по 50% фирмы. ООО «УАГ» находится в собственности Алексея Старкова.
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