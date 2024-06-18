Челябинский агрохолдинг «Равис» заподозрил, что долю в компании купил двойник

Агрохолдинг «Равис» в Челябинской области заподозрил, что долей в компании завладел двойник птицеводческой группы. Как 18 июня заявил представитель холдинга Павел Василенко, покупатель не имеет отношения к известному производителю мяса птицы.
«Новый акционер агрохолдинга, ООО "Уральская агропромышленная группа" (УАГ), является юридическим лицом, не связанным с группой УАГ. У истца и УАГ (головной компании холдинга ООО "Уралагрогрупп") не совпадают даты создания, ИНН, собственники и генеральные директора, аффилированность последних с УАГ также не удалось установить», — сообщил «Интерфакс» из зала суда.
Василенко заявил, что вторая сторона спора позиционирует себя как часть агропромышленной группы с одноименным названием "Уральская агропромышленная группа". Однако анализ «Рависа» якобы показал, что связи между настоящими птицеводами и производителями мяса птицы никакой нет.
В марте «УАГ» обратилась в суд с требованием включить представителей в состав совета директоров и ревизионной комиссии. Среди кандидатур есть сын бывшего совладельца компании Иван Косилов. Его отец продал свои акции в конце 2023 года. Покупателем стала компания из Свердловской области.
При подготовке материала URA.RU запросила комментарий пресс-службы «УАГ». В холдинге обещали подготовить ответ в течение 18 июня. По мере поступления он будет опубликован.
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