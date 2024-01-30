Долю челябинского экс-замгубернатора в «Рависе» выкупила свердловская компания

30 января 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Андрей Косилов продал долю в агрохолдинге компании из Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Долю в агрохолдинге «Равис» из Челябинской области размером в 41,2% капитала выкупила компания «Уральская агропромышленная группа» (Свердловская область). Как URA.RU рассказал Андрей Косилов, продажа состоялась в конце 2023 года. «Продал свою долю в компании размером 41,2%. Было несколько претендентов, включая другие птицеводческие комплексы, моих партнеров по бизнесу. Сделал выбор в пользу ведущего производителя Свердловской области, который обеспечит рост бизнеса», — рассказал URA.RU Косилов. Собеседник URA.RU добавил, что птицеводство является отраслью, которой необходимо заниматься профессионально. Приобретатель доли подтвердил свою состоятельность и может обеспечить, по мнению Косилова, рост производственных и финансовых показателей. Косилов не стал уточнять, в каком из предприятий холдинга продана доля. Данные СБИС изменения не фиксируют. Косилов возглавил «Равис» в 2011 году. Это произошло после смены власти в Челябинской области, когда Косилов уволился с поста первого вице-губернатора. Основным партнером по бизнесу в «Рависе» у экс-чиновника был Игорь Сербинов, также бывший вице-губернатор. Летом 2021 года между ними возник бизнес-конфликт. Косилова уволили с поста гендиректора, «Равис» требует с него более 90 млн рублей. Сейчас между бывшими деловыми партнерами идут суды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Долю в агрохолдинге «Равис» из Челябинской области размером в 41,2% капитала выкупила компания «Уральская агропромышленная группа» (Свердловская область). Как URA.RU рассказал Андрей Косилов, продажа состоялась в конце 2023 года. «Продал свою долю в компании размером 41,2%. Было несколько претендентов, включая другие птицеводческие комплексы, моих партнеров по бизнесу. Сделал выбор в пользу ведущего производителя Свердловской области, который обеспечит рост бизнеса», — рассказал URA.RU Косилов. Собеседник URA.RU добавил, что птицеводство является отраслью, которой необходимо заниматься профессионально. Приобретатель доли подтвердил свою состоятельность и может обеспечить, по мнению Косилова, рост производственных и финансовых показателей. Косилов не стал уточнять, в каком из предприятий холдинга продана доля. Данные СБИС изменения не фиксируют. Косилов возглавил «Равис» в 2011 году. Это произошло после смены власти в Челябинской области, когда Косилов уволился с поста первого вице-губернатора. Основным партнером по бизнесу в «Рависе» у экс-чиновника был Игорь Сербинов, также бывший вице-губернатор. Летом 2021 года между ними возник бизнес-конфликт. Косилова уволили с поста гендиректора, «Равис» требует с него более 90 млн рублей. Сейчас между бывшими деловыми партнерами идут суды.