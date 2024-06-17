17 июня 2024

Арт-объект «Пермские ворота» будет демонтирован

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У арт-объекта любили фотографироваться молодожены
У арт-объекта любили фотографироваться молодожены Фото:

В Перми снесут арт-объект «Пермские ворота». Это связано с тем, что арт-объект в плохом состоянии.

«У объекта „Пермские ворота“ высокая степень износа. Его будут не переносить, а демонтировать», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевое министерства транспорта, которое отвечает за реконструкцию площади Гайдара.

Объект «Пермские ворота» был открыт в 2011 году. Для его возведения использовалось 5,2 тысячи бревен. Высота ворот составляет 12 метров. В 2020 году объект был признан аварийным.

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В Перми снесут арт-объект «Пермские ворота». Это связано с тем, что арт-объект в плохом состоянии. «У объекта „Пермские ворота“ высокая степень износа. Его будут не переносить, а демонтировать», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевое министерства транспорта, которое отвечает за реконструкцию площади Гайдара. Объект «Пермские ворота» был открыт в 2011 году. Для его возведения использовалось 5,2 тысячи бревен. Высота ворот составляет 12 метров. В 2020 году объект был признан аварийным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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