Арт-объект «Пермские ворота» будет демонтирован

У арт-объекта любили фотографироваться молодожены
В Перми снесут арт-объект «Пермские ворота». Это связано с тем, что арт-объект в плохом состоянии.
«У объекта „Пермские ворота“ высокая степень износа. Его будут не переносить, а демонтировать», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевое министерства транспорта, которое отвечает за реконструкцию площади Гайдара.
Объект «Пермские ворота» был открыт в 2011 году. Для его возведения использовалось 5,2 тысячи бревен. Высота ворот составляет 12 метров. В 2020 году объект был признан аварийным.
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