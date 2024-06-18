В Тюменской области простились с участником СВО

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В честь жителя Ялуторовского района установили мемориальную доску на родине
В честь жителя Ялуторовского района установили мемориальную доску на родине Фото:

В Ялуторовском районе (Тюменская область) почтили память погибшего воина — участника СВО, установив мемориальную доску. Об этом сообщил глава района Андрей Гильгенберг в своем официальном telegram-канале.

«Ещё одну мемориальную доску открыли сегодня в Ялуторовском районе. Посвящён памятный знак участнику СВО Владимиру Коркину. Наш земляк погиб в сентябре 2023 года при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции», — сообщил Андрей Гильгенберг.

Владимир Коркин посмертно награжден Орденом Мужества. Мемориальную доску установили на здании местной школы.

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В Ялуторовском районе (Тюменская область) почтили память погибшего воина — участника СВО, установив мемориальную доску. Об этом сообщил глава района Андрей Гильгенберг в своем официальном telegram-канале. «Ещё одну мемориальную доску открыли сегодня в Ялуторовском районе. Посвящён памятный знак участнику СВО Владимиру Коркину. Наш земляк погиб в сентябре 2023 года при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции», — сообщил Андрей Гильгенберг. Владимир Коркин посмертно награжден Орденом Мужества. Мемориальную доску установили на здании местной школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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