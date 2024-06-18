В Тюменской области простились с участником СВО

В честь жителя Ялуторовского района установили мемориальную доску на родине
В Ялуторовском районе (Тюменская область) почтили память погибшего воина — участника СВО, установив мемориальную доску. Об этом сообщил глава района Андрей Гильгенберг в своем официальном telegram-канале.
«Ещё одну мемориальную доску открыли сегодня в Ялуторовском районе. Посвящён памятный знак участнику СВО Владимиру Коркину. Наш земляк погиб в сентябре 2023 года при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции», — сообщил Андрей Гильгенберг.
Владимир Коркин посмертно награжден Орденом Мужества. Мемориальную доску установили на здании местной школы.
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