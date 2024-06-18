Сотрудники БРИКС высоко оценили работу российских коллег

Сотрудники из стран БРИКС выразили высокую оценку работе коллег из России по цифровизации судебной системы. Также были одобрены действия по стандартизации судебной практики.
«Верховные суды стран БРИКС дали высокую оценку работе российских коллег в области цифровизации судебной системы и формирования единообразной судебной практики», — сообщает РАПСИ. Там добавили, что председатель Верховного Суда России Ирина Подносова встретилась с рядом зарубежных коллег и обсудила актуальные тенденции использования высоких технологий в судебной системе, единую интерпретацию законодательства и подготовку специалистов.
Россия и Китай поддерживают дружественные отношения и стратегическое партнерство в области правосудия. Существует активное сотрудничество между высшими судами двух стран на основе соглашений о сотрудничестве. Также развивается судебное сотрудничество между Россией и Египтом, а также Эфиопией, с обменом опытом в области судебной практики, цифровизации и медиации. Белоруссия и РФ обмениваются опытом в сфере законодательства о банкротстве, а также обсуждают перспективы вступления Белоруссии в БРИКС, заключили в материале.
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