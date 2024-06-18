Раскрыта причина распространения ботулизма в России

«Руспродсоюз» связал отравления салатами с нарушениями в производстве консервов
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Причиной распространения ботулизма стали нарушения в производстве консервов, заявил Дмитрий Востриков
Причиной распространения ботулизма стали нарушения в производстве консервов, заявил Дмитрий Востриков Фото:

Причиной вспышки ботулизма могло стать нарушение технологического процесса при производстве консервов компанией «Савон-К». Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Причиной отравления могло стать грубейшее нарушение технологического цикла при изготовлении консервированной продукции, с игнорированием контрольных точек при производстве и температурного режиме обработки сырья», — передает слова Вострикова РИА Новости. Он отметил, что вероятность обнаружения возбудителя ботулизма в промышленных консервах крупных производителей практически нулевая.

По словам Вострикова, «Савон-К» является небольшим производителем на рынке консервации, однако у компании имеется необходимая декларация о соответствии продукции техническому регламенту ЕАЭС. Эксперт подчеркнул, что расследование причин инцидента должно установить, был ли это умышленный акт или халатность производителя. 

В Москве 16 июня 121 человек обратился за медпомощью с симптомами, похожими на ботулизм. 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. Похожие случаи зафиксированы в Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт». Деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановлена. Задержаны трое фигурантов дела об оказании небезопасных услуг.

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Причиной вспышки ботулизма могло стать нарушение технологического процесса при производстве консервов компанией «Савон-К». Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «Причиной отравления могло стать грубейшее нарушение технологического цикла при изготовлении консервированной продукции, с игнорированием контрольных точек при производстве и температурного режиме обработки сырья», — передает слова Вострикова РИА Новости. Он отметил, что вероятность обнаружения возбудителя ботулизма в промышленных консервах крупных производителей практически нулевая. По словам Вострикова, «Савон-К» является небольшим производителем на рынке консервации, однако у компании имеется необходимая декларация о соответствии продукции техническому регламенту ЕАЭС. Эксперт подчеркнул, что расследование причин инцидента должно установить, был ли это умышленный акт или халатность производителя.  В Москве 16 июня 121 человек обратился за медпомощью с симптомами, похожими на ботулизм. 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. Похожие случаи зафиксированы в Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт». Деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановлена. Задержаны трое фигурантов дела об оказании небезопасных услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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