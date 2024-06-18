Раскрыта причина распространения ботулизма в России

Причиной вспышки ботулизма могло стать нарушение технологического процесса при производстве консервов компанией «Савон-К». Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«Причиной отравления могло стать грубейшее нарушение технологического цикла при изготовлении консервированной продукции, с игнорированием контрольных точек при производстве и температурного режиме обработки сырья», — передает слова Вострикова РИА Новости. Он отметил, что вероятность обнаружения возбудителя ботулизма в промышленных консервах крупных производителей практически нулевая.
По словам Вострикова, «Савон-К» является небольшим производителем на рынке консервации, однако у компании имеется необходимая декларация о соответствии продукции техническому регламенту ЕАЭС. Эксперт подчеркнул, что расследование причин инцидента должно установить, был ли это умышленный акт или халатность производителя.
В Москве 16 июня 121 человек обратился за медпомощью с симптомами, похожими на ботулизм. 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. Похожие случаи зафиксированы в Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт». Деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановлена. Задержаны трое фигурантов дела об оказании небезопасных услуг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.