Предприятие, чьими салатами отравились россияне, приостановило работу

В связи со случаями массового отравление людей и обращением их в больницы с подозрением на ботулизм предприятие «Кухня на районе», чьими продуктами предположительно отравились люди, приостановило свою деятельность. Об этом сообщает Baza.
«Кухня на районе» приостановила работу во всех городах после случаев с ботулизмом в Москве и Нижнем Новгороде. <…> Компания убрала из продажи салаты, которые стали причиной отравления 121 жителя Москвы и как минимум четырех человек из Нижнего Новгорода», — передают авторы канала.
Несколько дней назад люди начали массово обращаться в больницы с жалобами на отравление. Сначала инциденты были в Москве, затем стали жаловаться и жители Нижнего Новгорода. Всех объединяет одно — они заказывали продукцию от предприятия «Кухня на районе». Отмечается, что это был тунец. Роскачество начало проверку по факту происшествия.
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