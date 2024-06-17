Предприятие, чьими салатами отравились россияне, приостановило работу

Baza: «Кухня на районе» после отравления людей закрылась во всех городах
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Предприятие "Кухня на районе", чьими салатами из тунца отравились люди, прекратило свою работу
Предприятие "Кухня на районе", чьими салатами из тунца отравились люди, прекратило свою работу Фото:

В связи со случаями массового отравление людей и обращением их в больницы с подозрением на ботулизм предприятие «Кухня на районе», чьими продуктами предположительно отравились люди, приостановило свою деятельность. Об этом сообщает Baza.

«Кухня на районе» приостановила работу во всех городах после случаев с ботулизмом в Москве и Нижнем Новгороде. <…> Компания убрала из продажи салаты, которые стали причиной отравления 121 жителя Москвы и как минимум четырех человек из Нижнего Новгорода», — передают авторы канала.

Несколько дней назад люди начали массово обращаться в больницы с жалобами на отравление. Сначала инциденты были в Москве, затем стали жаловаться и жители Нижнего Новгорода. Всех объединяет одно — они заказывали продукцию от предприятия «Кухня на районе». Отмечается, что это был тунец. Роскачество начало проверку по факту происшествия.

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В связи со случаями массового отравление людей и обращением их в больницы с подозрением на ботулизм предприятие «Кухня на районе», чьими продуктами предположительно отравились люди, приостановило свою деятельность. Об этом сообщает Baza. «Кухня на районе» приостановила работу во всех городах после случаев с ботулизмом в Москве и Нижнем Новгороде. <…> Компания убрала из продажи салаты, которые стали причиной отравления 121 жителя Москвы и как минимум четырех человек из Нижнего Новгорода», — передают авторы канала. Несколько дней назад люди начали массово обращаться в больницы с жалобами на отравление. Сначала инциденты были в Москве, затем стали жаловаться и жители Нижнего Новгорода. Всех объединяет одно — они заказывали продукцию от предприятия «Кухня на районе». Отмечается, что это был тунец. Роскачество начало проверку по факту происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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