Умерла вдова российского кинорежиссера Эльдара Рязанова

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Эмма Абайдуллина скончалась на 84-м году жизни Фото:

Ушла из жизни вдова легендарного режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. Ей было 83 года. Об этом рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко.

«Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет», — передает слова Гурко РИА Новости. Абайдуллина ранее занимала должность художественного руководителя киноклуба «Эльдар».

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Ушла из жизни вдова легендарного режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. Ей было 83 года. Об этом рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко. «Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет», — передает слова Гурко РИА Новости. Абайдуллина ранее занимала должность художественного руководителя киноклуба «Эльдар».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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