Умерла вдова российского кинорежиссера Эльдара Рязанова

18 июня 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Эмма Абайдуллина скончалась на 84-м году жизни Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ушла из жизни вдова легендарного режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. Ей было 83 года. Об этом рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко. «Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет», — передает слова Гурко РИА Новости. Абайдуллина ранее занимала должность художественного руководителя киноклуба «Эльдар». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушла из жизни вдова легендарного режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. Ей было 83 года. Об этом рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко. «Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет», — передает слова Гурко РИА Новости. Абайдуллина ранее занимала должность художественного руководителя киноклуба «Эльдар».