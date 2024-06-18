Умерла вдова российского кинорежиссера Эльдара Рязанова

Эмма Абайдуллина скончалась на 84-м году жизни
Ушла из жизни вдова легендарного режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. Ей было 83 года. Об этом рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко.
«Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет», — передает слова Гурко РИА Новости. Абайдуллина ранее занимала должность художественного руководителя киноклуба «Эльдар».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.