Власти ХМАО предложили делиться IT-разработками с зарубежными партнерами

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Власти ХМАО предложили тиражировать опыт IT-технологий в зарубежные страны
Власти ХМАО предложили тиражировать опыт IT-технологий в зарубежные страны Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил тиражировать опыт региона в применении IT-технологий в зарубежные страны. Об этом сообщает журналист URA.RU с площадки XVмеждународного IT-форума в Ханты-Мансийске.

«Мы готовы делиться подобными практиками и самими готовыми продуктами, которые удобны для тиражирования не только по регионам страны. В принципе там есть [технологии] которые позволяют транслировать их на другие страны», — сказал Кухарук.

В качестве примера он привел использование искусственного интеллекта при мониторинге лесов. «[Он] позволяет на ранней стадии выявлять лесные пожары и незаконные рубки», — рассказал врио губернатора.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил тиражировать опыт региона в применении IT-технологий в зарубежные страны. Об этом сообщает журналист URA.RU с площадки XVмеждународного IT-форума в Ханты-Мансийске. «Мы готовы делиться подобными практиками и самими готовыми продуктами, которые удобны для тиражирования не только по регионам страны. В принципе там есть [технологии] которые позволяют транслировать их на другие страны», — сказал Кухарук. В качестве примера он привел использование искусственного интеллекта при мониторинге лесов. «[Он] позволяет на ранней стадии выявлять лесные пожары и незаконные рубки», — рассказал врио губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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