Власти ХМАО предложили делиться IT-разработками с зарубежными партнерами

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил тиражировать опыт региона в применении IT-технологий в зарубежные страны. Об этом сообщает журналист URA.RU с площадки XVмеждународного IT-форума в Ханты-Мансийске.
«Мы готовы делиться подобными практиками и самими готовыми продуктами, которые удобны для тиражирования не только по регионам страны. В принципе там есть [технологии] которые позволяют транслировать их на другие страны», — сказал Кухарук.
В качестве примера он привел использование искусственного интеллекта при мониторинге лесов. «[Он] позволяет на ранней стадии выявлять лесные пожары и незаконные рубки», — рассказал врио губернатора.
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