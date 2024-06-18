Виктория Боня рассказала о скандалах между Стоуном и Сысоевой на шоу «Выжить в Дубае»

Виктория Боня сообщила, что Стоун и Сысоева ссорились на шоу «Выжить в Дубае»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоун и Сысоева ссорились на шоу «Выжить в Дубае», заявила Боня Фото:

Телеведущая Виктория Боня и юмористка Надежда Сысоева стали участницами конфликта на проекте «Выжить в Дубае». Девушка утверждает, что Сысоева отказалась спать с ней в одной палатке, обвинив телеведущую в нежелательной «репутации». Также по словам Бони, конфликты на шоу возникали и внутри пары Сысоевой и блогера Саши Стоуна. Однако об их проблемах телеведущая решила не распространяться.

«Аргумент был один, который не хотелось озвучивать из-за солидарности и как раз из-за репутации человечка. Я же сказала: «Есть другие причины». Это — никто не хочет с тобой спать, Вика, но мы не стали озвучивать это в эфире»», — заявила Сысоева в своем telegram-канале. В ответ на это Боня выразила удивление, вспоминая о времени, когда юмористка гостевала у нее и высказывала восхищение квартирой телеведущей.

Виктория Боня также отметила, что конфликты на шоу возникали не только между ней и Сысоевой, но и внутри пары Сысоевой и Стоуна. Телеведущая намекнула на частые ссоры между юмористкой и ее возлюбленным, однако пообещала не раскрывать подробности из уважения к личной жизни участников.

Ранее сообщалось, что Сысоева полетела на съемки шоу «Выжить в Дубае» со своим парнем, блогером Стоуном. Об этом пара рассказала в первом совместное интервью.

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Телеведущая Виктория Боня и юмористка Надежда Сысоева стали участницами конфликта на проекте «Выжить в Дубае». Девушка утверждает, что Сысоева отказалась спать с ней в одной палатке, обвинив телеведущую в нежелательной «репутации». Также по словам Бони, конфликты на шоу возникали и внутри пары Сысоевой и блогера Саши Стоуна. Однако об их проблемах телеведущая решила не распространяться. «Аргумент был один, который не хотелось озвучивать из-за солидарности и как раз из-за репутации человечка. Я же сказала: «Есть другие причины». Это — никто не хочет с тобой спать, Вика, но мы не стали озвучивать это в эфире»», — заявила Сысоева в своем telegram-канале. В ответ на это Боня выразила удивление, вспоминая о времени, когда юмористка гостевала у нее и высказывала восхищение квартирой телеведущей. Виктория Боня также отметила, что конфликты на шоу возникали не только между ней и Сысоевой, но и внутри пары Сысоевой и Стоуна. Телеведущая намекнула на частые ссоры между юмористкой и ее возлюбленным, однако пообещала не раскрывать подробности из уважения к личной жизни участников. Ранее сообщалось, что Сысоева полетела на съемки шоу «Выжить в Дубае» со своим парнем, блогером Стоуном. Об этом пара рассказала в первом совместное интервью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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