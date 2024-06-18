Подросток без прав устроил ДТП в Качканаре, госпитализированы три человека

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Силовики составили административные протоколы Фото:

На 30 километре между Нижней Турой и Качканаром (Свердловская область) 17 июня 16-летний парень за рулем «УАЗика» попал в ДТП, в результате которого пострадали три человека: 71-летний пассажир с травмами различной степени тяжести, девушка — 16 лет, и 40-летний мужчина с ушибами. Все были доставлены в больницу, рассказали URA.RU в Госавтоинспекция.

«Предварительно установлено, что 16-летний подросток, управляя автомобилем УАЗ 220694, при выезде на проезжую часть дороги с лесной дороги, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102. За рулем второй машины был 48-летний мужчина, который двигался по главной дороге в прямом направлении» — сообщили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что мальчик самостоятельно взял ключи от авто, пока отец находится в командировке, чтобы прокатиться с подругой. Ранее подросток уже пробовал водить машину под присмотром отца. Инспекторы составили протоколы об административных нарушениях, будет решаться вопрос о постановке мальчика на учет.

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На 30 километре между Нижней Турой и Качканаром (Свердловская область) 17 июня 16-летний парень за рулем «УАЗика» попал в ДТП, в результате которого пострадали три человека: 71-летний пассажир с травмами различной степени тяжести, девушка — 16 лет, и 40-летний мужчина с ушибами. Все были доставлены в больницу, рассказали URA.RU в Госавтоинспекция. «Предварительно установлено, что 16-летний подросток, управляя автомобилем УАЗ 220694, при выезде на проезжую часть дороги с лесной дороги, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102. За рулем второй машины был 48-летний мужчина, который двигался по главной дороге в прямом направлении» — сообщили в ведомстве. Полицейские выяснили, что мальчик самостоятельно взял ключи от авто, пока отец находится в командировке, чтобы прокатиться с подругой. Ранее подросток уже пробовал водить машину под присмотром отца. Инспекторы составили протоколы об административных нарушениях, будет решаться вопрос о постановке мальчика на учет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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