Подросток без прав устроил ДТП в Качканаре, госпитализированы три человека

18 июня 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Силовики составили административные протоколы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На 30 километре между Нижней Турой и Качканаром (Свердловская область) 17 июня 16-летний парень за рулем «УАЗика» попал в ДТП, в результате которого пострадали три человека: 71-летний пассажир с травмами различной степени тяжести, девушка — 16 лет, и 40-летний мужчина с ушибами. Все были доставлены в больницу, рассказали URA.RU в Госавтоинспекция. «Предварительно установлено, что 16-летний подросток, управляя автомобилем УАЗ 220694, при выезде на проезжую часть дороги с лесной дороги, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102. За рулем второй машины был 48-летний мужчина, который двигался по главной дороге в прямом направлении» — сообщили в ведомстве. Полицейские выяснили, что мальчик самостоятельно взял ключи от авто, пока отец находится в командировке, чтобы прокатиться с подругой. Ранее подросток уже пробовал водить машину под присмотром отца. Инспекторы составили протоколы об административных нарушениях, будет решаться вопрос о постановке мальчика на учет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 30 километре между Нижней Турой и Качканаром (Свердловская область) 17 июня 16-летний парень за рулем «УАЗика» попал в ДТП, в результате которого пострадали три человека: 71-летний пассажир с травмами различной степени тяжести, девушка — 16 лет, и 40-летний мужчина с ушибами. Все были доставлены в больницу, рассказали URA.RU в Госавтоинспекция. «Предварительно установлено, что 16-летний подросток, управляя автомобилем УАЗ 220694, при выезде на проезжую часть дороги с лесной дороги, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102. За рулем второй машины был 48-летний мужчина, который двигался по главной дороге в прямом направлении» — сообщили в ведомстве. Полицейские выяснили, что мальчик самостоятельно взял ключи от авто, пока отец находится в командировке, чтобы прокатиться с подругой. Ранее подросток уже пробовал водить машину под присмотром отца. Инспекторы составили протоколы об административных нарушениях, будет решаться вопрос о постановке мальчика на учет.